Tiêm kích Nga dùng tên lửa Kinzhal mới 'trói tay' hệ thống phòng không Patriot của Mỹ

Theo tờ Financial Times, các quan chức Ukraine và phương Tây thừa nhận rằng sự cải tiến của tiêm kích MiG-31I đã tạo ra tác động rất lớn đối với hiệu quả chiến đấu của Nga trên chiến trường.

Máy bay chiến đấu MiG-31K và tên lửa Kinzhal đang bay. (Nguồn: MW)

Những tên lửa Kinzhal mới có thể bay theo quỹ đạo vòng cung thông thường, trước khi chuyển sang giai đoạn bổ nhào dốc ở cuối hành trình, hoặc thực hiện các động tác cơ động bất ngờ để đánh lừa radar và né tránh đòn đánh chặn. Cách bay này khiến các hệ thống phòng không hiện đại, trong đó có Patriot, cực kỳ khó xác định và đánh trúng mục tiêu.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào các cơ sở máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, được cho là minh chứng rõ rệt cho khả năng tấn công chính xác và khó đối phó của biến thể Kinzhal nâng cấp.

Không chỉ dừng lại ở đó, những cải tiến tương tự còn được áp dụng cho tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander-M – biến thể phóng từ mặt đất của Kinzhal. Một cựu quan chức quốc phòng Ukraine nhận định rằng, việc tăng khả năng cơ động cho các tên lửa Nga là "một bước ngoặt chiến lược", đặc biệt trong bối cảnh việc chuyển giao các hệ thống Patriot mới cùng tên lửa bổ sung từ phương Tây vẫn đang diễn ra rất chậm.

MiG-31I được đưa vào biên chế từ năm 2022, là phiên bản nâng cấp của MiG-31K. Ngoài nhiệm vụ mang và phóng tên lửa Kinzhal, máy bay này còn có khả năng phóng tên lửa chống vệ tinh, mở rộng đáng kể vai trò chiến lược của nó trong không quân Nga.

Sau khi được biên chế, MiG-31I tiếp tục được hiện đại hóa từng bước. Đến năm 2023, máy bay được bổ sung hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến, giúp nâng cao khả năng sống sót khi đối đầu với radar và tên lửa của đối phương.

Theo các nguồn tin quân sự, vào tháng 5/2023, một chiếc MiG-31I của Nga đã được ghi nhận là lần đầu tiên phá hủy thành công hệ thống phòng không Patriot của Ukraine. Sau đó, các đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tên lửa Iskander-M cũng đã phá hủy thêm nhiều bộ phận khác của Patriot, tại các khu vực tiền tuyến.

Dữ liệu do Không quân Ukraine công bố cho thấy, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga bằng hệ thống Patriot đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 6% vào tháng 9 vừa qua. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính là nhờ những cải tiến đáng kể được Nga thực hiện đối với Kinzhal và Iskander-M, giúp các tên lửa này cơ động linh hoạt và khó bị radar phát hiện hơn trước.

Ukraine đã chia sẻ các dữ liệu chiến trường này với Lầu Năm Góc và các nhà sản xuất Patriot nhằm tìm giải pháp cải thiện khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các quan chức phương Tây, tiến độ nâng cấp hệ thống phòng không vẫn chậm hơn đáng kể so với tốc độ cải tiến vũ khí tấn công của Nga.

Một quan chức Ukraine tiết lộ với tờ Wall Street Journal hồi tháng 7 rằng, các tên lửa đạn đạo của Nga hiện "có khả năng cơ động cao hơn rất nhiều, không chỉ tránh được đòn đánh chặn mà thậm chí còn thoát khỏi sự phát hiện của radar".

Trước đó, người phát ngôn Không quân Ukraine Igor Ignat cũng thừa nhận những hạn chế của Patriot trong việc đối phó với tên lửa Nga. Phát biểu hôm 26/5, ông cho biết: "Các tên lửa Iskander thực hiện những động tác né tránh phức tạp ở giai đoạn cuối, khiến hệ thống Patriot khó tính toán được quỹ đạo đánh chặn. Ngoài ra, Iskander còn có thể thả mồi bẫy để đánh lừa radar và tên lửa phòng không".