Ukraine tuyên bố hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng 496 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 42 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K, cùng 9 quả đạn Kalibr phóng từ Biển Đen trong đòn tập kích hiệp đồng rạng sáng nay.

"Các đơn vị phòng không bắn hạ và gây nhiễu 439 UAV, một tên lửa Kinzhal, 38 tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 và Iskander-K. 6 tên lửa không đến được mục tiêu, vị trí rơi đang được xác minh. Tổng cộng 8 tên lửa và 57 UAV đã đánh trúng 20 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 6 khu vực", cơ quan này cho hay.

Đường bay của hai quả đạn Kinzhal (xanh dương), UAV (vàng) và tên lửa hành trình Nga trong trận tập kích ngày 5/10. Đồ họa: X/The Informant

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV và vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ mặt đất, chiến hạm và máy bay.

"Mục tiêu là các doanh nghiệp quốc phòng, cũng như hạ tầng năng lượng và khí đốt hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, các mục tiêu đều bị đánh trúng", bản tin của quân đội Nga có đoạn viết.

Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy UAV Nga nhằm vào hàng loạt tỉnh trên khắp Ukraine, trong khi toàn bộ tên lửa đều hướng đến những tỉnh miền tây như Lviv, Ivano-Frankivsk.

"Thủ phủ Lviv đã hứng chịu 21 tên lửa và hàng chục UAV Geran-2, đánh dấu một trong những cuộc tập kích lớn nhất vào địa phương này kể từ đầu chiến sự. Hàng loạt đám cháy lớn đã bùng phát", AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho hay.

Theo giới chức Ukraine, đợt tập kích khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 người ở gần thủ phủ Lviv và một người ở tỉnh Zaporizhzhia. Công ty khí đốt nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết mạng lưới của họ bị hư hại, song không nêu chi tiết.

Hơn 110.000 hộ tiêu dùng tại Ukraine cũng mất điện sau vụ tập kích, trong đó tỉnh Zaporizhzhia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tháng 5/2018. Ảnh: BQP Nga

Nga gần đây tăng cường tập kích hạ tầng trọng yếu của Ukraine, trong đó có các cơ sở năng lượng, khí đốt và đường sắt. Ukraine cũng nhiều lần tấn công hạ tầng dầu khí Nga, nhằm gây tổn hại cho huyết mạch năng lượng của đối phương.

Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương. Các cuộc tập kích diễn ra trong lúc Nga và Ukraine chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.