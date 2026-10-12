Trợ lý của ông Putin thúc giục tỷ phú Elon Musk xây hầm đường biển nối Nga - Mỹ

Theo đài RT, ông Dmitriev, người cũng đang giữ vai trò lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), lần đầu đề xuất dự án này vào tháng 10/2025, 2 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đường hầm được đề xuất sẽ chạy bên dưới eo biển Bering, nơi ngăn cách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska của Mỹ và có chiều rộng khoảng 82km tại điểm hẹp nhất.

Ông Dmitriev hy vọng công ty The Boring Company của tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia dự án xây dựng đường hầm biển nối liền Nga - Mỹ. Ảnh: The Sun

Ông Dmitriev mô tả đây là công trình "biểu tượng cho sự đoàn kết", đồng thời tin đường hầm dưới biển nối liền Nga - Mỹ sẽ thúc đẩy hoạt động thăm dò tài nguyên, tạo việc làm và tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế của cả hai nước.

"Đã đến lúc The Boring Company bắt tay vào thực hiện đường hầm Putin - Trump để kết nối Nga với Mỹ cũng như kết nối lục địa Á - Âu với châu Mỹ”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X hôm 11/10, đồng thời gắn thẻ tên tỷ phú Mỹ Elon Musk.

Trợ lý của Tổng thống Putin ước tính dự án cầu dưới biển nối liền Nga - Mỹ có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ truyền thống. Tuy nhiên, ông Dmitriev nhấn mạnh các phương pháp của The Boring Company, công ty chuyên về hạ tầng và xây dựng hệ thống giao thông ngầm do tỷ phú Musk thành lập, có thể giúp giảm 90% chi phí, xuống còn dưới 8 tỷ USD cũng như rút ngắn thời gian thi công xuống còn 8 năm.

Ông Dmitriev cho biết RDIF sẵn sàng tham gia thực hiện dự án, đồng thời viện dẫn vai trò của quỹ này trong việc xây dựng cây cầu đường sắt nối liền Nga với Trung Quốc. Trước đó trong năm nay, ông Dmitriev thông báo quỹ đã ký thỏa thuận tiếp tục thiết kế hầm đường biển, với các bước triển khai tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Theo RT, ý tưởng về đường hầm này gợi nhớ đến đề xuất từ ​​thời Chiến tranh Lạnh về việc xây dựng "Cầu Khrushchev - Kennedy" nối liền hai quốc gia. Tuần trước, nữ nghị sĩ Anna Paulina Luna cùng đảng Cộng hòa với ông Trump đã công bố các tài liệu giải mật dài 350 trang của Liên Xô liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, trong đó có chứa thông tin về đề xuất xây dựng cây cầu nói trên.