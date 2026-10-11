"Quân bài mặc cả" - ông Trump giáng một đòn vào ông Zelensky vào thời điểm tồi tệ nhất có thể

Ông Zelensky và ông Trump. Ảnh: AP.

Berliner Zeitung cho biết: Đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa ông Trump và ông Zelensky kể từ cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 năm 2015 – và lần này nó còn đi xa hơn. Hôm thứ Bảy, tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ đã công khai đề nghị nhà lãnh đạo Ukraine nên từ chức.

Bài báo nêu rõ: "Sự sâu sắc của tuyên bố này được giải thích bởi một cuộc xung đột mà thoạt nhìn có vẻ là tranh chấp về năng lượng, nhưng khi xem xét kỹ hơn thì hóa ra lại là tranh chấp về nền tảng của mối quan hệ đối tác Mỹ-Ukraine".

"Đối với Ukraine, tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm tồi tệ nhất" - bài báo nêu rõ.

Một phái đoàn Ukraine đang đồng thời gặp gỡ tại Miami với các nhà đàm phán của ông Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff, cũng như các đại diện châu Âu, để thảo luận về đảm bảo an ninh, tái thiết và các biện pháp giảm leo thang tình hình trước mùa đông.

Theo bài báo, thái độ của ông Trump đối với ông Zelensky dao động giữa sự tâng bốc và sự sỉ nhục, tùy thuộc vào việc Kiev có can thiệp vào việc thực hiện các kế hoạch hiện tại của ông hay không. Điều mới mẻ là ông Trump hiện đang định hình sự thay đổi lãnh đạo không phải như một lời buộc tội, mà là một yêu cầu – và đồng thời ông đang thực hiện các động thái kinh tế hướng tới Moscow.

Thực tế hiện tại cho thấy cần có một sự chấm dứt hoàn toàn: Mỹ đang đàm phán với Moscow mà không có sự đồng thuận của Kiev, nới lỏng các lệnh trừng phạt mà không kèm theo nhượng bộ, và trừng phạt việc Ukraine từ chối từ bỏ một công cụ quân sự mà phương Tây và Ukraine cho là hiệu quả – các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu. Washington hầu như chỉ đòi hỏi sự thỏa hiệp từ Ukraine.

Phía Ukraine đã rời đi sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Sau đó, ông Zelensky gọi đó là một "quyết định yếu kém". Ông nói thêm: "Đây không phải là cách các đối tác đối xử với nhau". Phát biểu với Axios, ông mô tả thỏa thuận này là "không công bằng và không trung thực" - một "món quà sinh nhật dành cho Putin".

Tổng thống Zelensky đã lợi dụng thời điểm xảy ra vụ việc để gửi một thông điệp rõ ràng: bất kỳ sự giảm bớt áp lực nào cũng sẽ được Moscow hiểu là sự cho phép tiếp tục ném bom các thành phố.

Tở Berliner Zeitung cho rằng đây không phải là sự đổ vỡ, mà là một bước tiến nữa trong quá trình xói mòn đã được nhận thấy rõ ràng từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Mỹ đã chuyển từ vai trò người bảo đảm sang vai trò trung gian khó đoán, coi Ukraine như một con bài mặc cả.

Về mặt chiến lược, điều này nguy hiểm hơn đối với Kiev so với một cuộc xung đột công khai vì nó không tạo động lực cho Moscow nhượng bộ: Ukraine không nhận được phần thưởng nào cho câu trả lời "có", và Điện Kremlin không phải trả giá nào cho câu trả lời "không".