Nga nhận được thông tin từ Mỹ cảnh báo về kế hoạch tấn công khủng bố tại Moscow

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh Sputnik

Trong một tuyên bố với truyền thông Nga hôm thứ Bảy, FSB không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào, chỉ nói rằng "các biện pháp thích hợp đang được tiến hành".

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã đưa ra cảnh báo an ninh, viện dẫn "mối đe dọa đáng tin cậy về một sự kiện gây thương vong hàng loạt HÔM NAY, ngày 31 tháng 10, tại Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow".

Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm: "Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các nhà chức trách Nga có thẩm quyền để đưa ra phản hồi."

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ nên tránh khu vực xung quanh bảo tàng cung điện, cũng như những nơi đông người nói chung, đồng thời theo dõi “truyền thông địa phương để biết thêm thông tin”.

Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, khu bảo tồn hiện đang tạm thời đóng cửa.

Trước đó, trong một vụ việc khác, ngày 26/10, hai đặc vụ Ukraine tham gia vào công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công khủng bố đã bị bắt giữ, Trung tâm quan hệ công chúng của FSB cho biết.

"Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn các hoạt động phá hoại và khủng bố của hai cá nhân sinh năm 1991 và 1998 đến từ vùng Ngoại Kavkaz, là các đặc vụ của Cơ quan An ninh Ukraine, đang tham gia chuẩn bị tấn công khủng bố", thông báo viết.

Được biết, Cơ quan An ninh Ukraine đã lên kế hoạch phá hoại bằng cách phóng drone tấn công.

"Trong khi chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào một nhà máy điện và vào một trong những thành phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa Moscow các cá nhân này đã bị các nhân viên FSB bắt giữ", cơ quan này cho biết thêm.

Cục Điều tra của FSB Nga đã khởi tố vụ án hình sự với những người bị bắt giữ theo Phần 2 Điều 205.4 (Tham gia nhóm khủng bố) của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.