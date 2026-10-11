Ông Putin chuyển 'quan điểm hòa bình của Iran' cho ông Trump

"Tổng thống Vladimir Putin đã phối hợp với Tổng thống Iran và truyền đạt quan điểm của Tehran cho Tổng thống Donald Trump về một giải pháp khả thi đối với xung đột", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, đề cập nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ trước đó một ngày.

Ông Peskov không nêu cụ thể thông điệp của Iran, cũng như phản hồi của Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: AFP

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết cuộc điện đàm kéo dài một tiếng rưỡi, trong đó tình hình Iran là một trong các nội dung được trao đổi. "Lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các giải pháp ngoại giao liên quan vấn đề Iran vẫn chưa cạn kiệt. Có khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran thông qua đàm phán và nên tận dụng điều này", ông nói.

Tổng thống Putin còn nói với người đồng cấp Trump rằng đề xuất "Nga tiếp nhận uranium làm giàu của Iran" vẫn còn hiệu lực. Theo ông Ushakov, lãnh đạo Nga và Mỹ đều không muốn cúp máy trước và làm điều này "cùng một lúc".

Tổng thống Putin hôm 8/10 gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Turkmenistan, cho biết sẽ "làm mọi thứ có thể" để giúp chấm dứt xung đột Trung Đông và đánh giá Iran đã thực hiện "những nỗ lực thật sự" nhằm kết thúc cuộc chiến.

"Chúng tôi đang tham gia đối thoại, nhưng cứ đàm phán với Mỹ thì họ lại tấn công", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc gặp.

Lãnh đạo Iran cho biết Tehran muốn thấy "khuôn khổ cuối cùng" để chấm dứt chiến sự, cáo buộc Washington tìm cách áp đặt quan điểm và chính sách của mình lên mọi quốc gia. "Nếu Mỹ kiên quyết theo đuổi cách tiếp cận đơn phương thì không thể đạt được giải pháp", ông nói.

Tổng thống Pezeshkian ngày 9/10 tuyên bố hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa. "Đàm phán được tiến hành dưới cái bóng của vũ lực không phải là đàm phán, mà là áp đặt và cưỡng ép", ông cho hay, nhấn mạnh các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ gây ảnh hưởng đến thương mại, kết nối, năng lượng và trật tự trong khu vực.

Tổng thống Pezeshkian (trái) gặp Tổng thống Putin tại Turkmenistan hôm 8/10. Ảnh: AP

Nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc xung đột Trung Đông đã bị đình trệ từ mùa hè. Hai nước hồi tháng 6 đạt được bản ghi nhớ về khuôn khổ chấm dứt xung đột, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ do tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các đợt tấn công qua lại giữa hai bên.

Mỹ gần đây giảm bớt hoạt động quân sự để tập trung vào gây sức ép về kinh tế và chưa tập kích Iran kể từ ngày 1/9. Dù vậy, các cuộc đối thoại gián tiếp vừa qua bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không đạt được đột phá nào.