Đà Nẵng phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm đá, chiếc bông tai vàng hé lộ manh mối

Ngày 2/11, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Theo Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố, do thời gian đã lâu, các hài cốt phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn. Trong đó, có một trường hợp thu được mẫu hài cốt.

Đáng chú ý, cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đặc biệt, trong số các di vật có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Đây là manh mối đáng chú ý phục vụ công tác xác minh thông tin về các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn. Ảnh: A.C

Theo ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951), trú thôn Thuận Long, năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội để trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi các chiến sĩ bị ngạt và hy sinh bên trong.

Một người dân từng canh tác tại khu vực này cũng cung cấp thông tin từng phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Nhiều di vật được tìm thấy. Ảnh: a.C

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm, nhằm phát hiện thêm hài cốt và di vật, phục vụ công tác xác minh, quy tập các liệt sĩ.