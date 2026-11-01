Ông Zelensky thay tướng, quân đội Ukraine lập tức đổi cách điều binh, mặt trận Donbass có biến lớn

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara trong cuộc gặp với tân Tổng Tư lệnh, Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

Ukraine từ bỏ cơ chế chỉ huy tập trung?

Quân đội Ukraine đang từng bước thay đổi phương thức điều hành sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thay thế Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi bằng tướng Mykhailo Drapatyi vào tháng 7/2026.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Apostrophe TV, Yurii Butusov, một chỉ huy đại đội máy bay không người lái (UAV) đang hoạt động tại tiền tuyến, cho biết bộ máy chỉ huy quân đội Ukraine dưới thời tân Tổng tư lệnh đã có những điều chỉnh quan trọng, đặc biệt trong cách phân bổ quyền hạn và kiểm soát lực lượng trên chiến trường.

Theo ông Butusov, dưới thời tướng Syrskyi, hệ thống chỉ huy mang tính tập trung cao độ. Tổng tư lệnh nắm quyền quyết định gần như toàn bộ hoạt động quân sự, trực tiếp theo dõi tình hình từ cấp quân đoàn, lữ đoàn xuống đến tiểu đoàn và đại đội. Thậm chí, các nhiệm vụ có thể được giao trực tiếp tới những đơn vị quy mô nhỏ.

Ông Butusov gọi phương thức này là cơ chế "điều hành thủ công từng đơn vị", trong đó quyền kiểm soát tập trung vào một đầu mối chỉ huy cao nhất.

Tuy nhiên, dưới thời tướng Drapatyi, mô hình này đang dần được điều chỉnh theo hướng phân chia quyền hạn giữa các cấp lãnh đạo quân sự.

Ông Butusov cho biết hệ thống chỉ huy hiện nay có sự tham gia của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ihor Skybiuk và Tổng tham mưu trưởng, với những phạm vi thẩm quyền và quan điểm xử lý các vấn đề riêng biệt.

Ông Drapatyi hiện vẫn chưa nắm toàn bộ phạm vi quyền hạn như người tiền nhiệm. Theo ông Butusov, đây có thể là sự sắp xếp tạm thời, nhưng cũng có khả năng trở thành nền tảng cho mô hình chỉ huy quân đội Ukraine trong tương lai.

Donbass xuất hiện 2 cụm lực lượng chỉ huy mới

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của quân đội Ukraine là việc thành lập hai cụm lực lượng tại Donbass, mang tên Center (Trung tâm) và Azov.

Theo ông Butusov, việc tổ chức lại lực lượng này đã giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát các đơn vị trên chiến trường, đồng thời phân định rõ hơn trách nhiệm giữa các đầu mối chỉ huy.

Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh Donbass tiếp tục là một trong những khu vực giao tranh căng thẳng nhất giữa quân đội Ukraine và Nga.

Thay vì duy trì cơ chế điều hành quá tập trung, mô hình mới hướng tới việc phân chia trách nhiệm quản lý lực lượng theo từng cụm tác chiến, qua đó thay đổi cách thức tổ chức và điều phối hoạt động quân sự tại khu vực.

Một thay đổi khác là việc bãi bỏ chế độ báo cáo hai lần mỗi ngày mà các tư lệnh quân đoàn và những đơn vị cấp cao trước đây phải gửi trực tiếp lên Tổng tư lệnh.

Việc giảm tần suất báo cáo được cho là nhằm tinh giản quy trình điều hành, giảm áp lực hành chính cho các cấp chỉ huy và tạo điều kiện để hệ thống chỉ huy vận hành linh hoạt hơn.

Những điều chỉnh này cho thấy quân đội Ukraine đang tìm cách thay đổi phương thức quản lý lực lượng, thay vì tiếp tục duy trì mô hình tập trung quyền quyết định ở cấp cao nhất.

Kharkov vẫn chưa có cụm chỉ huy tương tự

Dù ghi nhận những thay đổi đáng kể tại Donbass, ông Butusov cho rằng quá trình cải tổ quân đội Ukraine vẫn chưa được triển khai đồng bộ trên toàn bộ chiến trường.

Ông dẫn chứng tỉnh Kharkov, nơi một cụm lực lượng với cơ cấu chỉ huy tương tự vẫn chưa được thành lập.

"Những thay đổi này vẫn còn mang tính cục bộ. Chẳng hạn, tại tỉnh Kharkov, một cụm lực lượng tác chiến tương tự vẫn chưa được thành lập", ông Butusov nhận định.

Điều này cho thấy quá trình tái cấu trúc bộ máy chỉ huy của quân đội Ukraine vẫn đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Một số khu vực đã bắt đầu vận hành theo mô hình mới, trong khi những mặt trận khác vẫn duy trì cơ chế tổ chức cũ.

Đáng chú ý, việc phân chia lại quyền hạn giữa các cấp lãnh đạo cũng đặt ra yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo trong quá trình ra quyết định và điều phối lực lượng.

Nhìn tổng thể, những thay đổi dưới thời tướng Mykhailo Drapatyi cho thấy Ukraine đang từng bước chuyển từ mô hình chỉ huy tập trung sang cơ chế phân quyền, giảm sự can thiệp trực tiếp của cấp cao nhất vào hoạt động của các đơn vị nhỏ.

Việc thành lập hai cụm lực lượng Center và Azov tại Donbass, cùng với quyết định tinh giản chế độ báo cáo, là những bước đi cụ thể đầu tiên. Tuy nhiên, như chính ông Butusov thừa nhận, cuộc cải tổ vẫn chưa hoàn tất và còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi mô hình mới có thể được triển khai đồng bộ trên toàn quân đội Ukraine.