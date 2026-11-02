Thủy điện Trị An đóng cửa xả cuối cùng, hàng ngàn người dân kéo nhau săn bắt cá

Nhiều người bắt cá mang theo chài lưới, áo phao, người sử dụng thuyền hơi để tiếp cận các khu vực thuận lợi cho việc đánh bắt. Không chỉ người dân địa phương, nhiều người từ các khu vực lân cận cũng tranh thủ đến đây từ sớm để chờ thời điểm đóng tràn. Với nhiều người, đây không đơn thuần là một buổi đánh bắt cá mà còn là dịp trải nghiệm, giao lưu và tận hưởng không khí đặc biệt.

Tận dụng mọi công cụ để săn bắt cá (Ảnh: Lưu Sơn)

Anh Lê Văn Lâm, ngụ phường Trị An, TP. Đồng Nai chia sẻ, đây là đợt đóng đập tràn đầu tiên trong năm 2026. Tuy nhiên, do đợt xả nước lần này kéo dài nên lượng cá người dân bắt được không nhiều như những năm trước. Đợt này anh Lâm bắt được gần 10kg, chủ yếu là cá nhỏ.

Theo người dân địa phương, việc bắt được nhiều hay ít cá phụ thuộc vào thời điểm đóng tràn, dòng chảy và lượng cá di chuyển về khu vực chân đập. Có những năm, người dân chỉ cần quăng vài mẻ lưới đã bắt được nhiều cá lớn. Nhưng cũng có những đợt phải kiên trì cả buổi mà thành quả không như mong đợi.

Nhiều người cũng có được thành quả sau vài giờ lặn hụp (Ảnh: Lưu Sơn)

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An lúc 7 giờ sáng 2/11, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,2m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,1m. Lưu lượng nước về hồ đạt 610m3/s, lưu lượng nước xả qua đập tràn là 146m3/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện đạt 754m3/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu và thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên, đơn vị này quyết định ngừng xả nước qua đập tràn từ 12 giờ ngày 2/11.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt hồ hơn 323km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện, công trình còn có vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và đẩy mặn cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.

Một số hình ảnh săn bắt cá tại thủy điện Trị An ngày 2/11:

Lặn hụp tìm nguồn lợi thủy sản (Ảnh: Lưu Sơn)

Cảnh tượng nhộn nhịp cả một khúc hồ Trị An (Ảnh: Lưu Sơn)

Ngâm mình dưới dòng nước tìm nguồn lợi thủy sản (Ảnh: Lưu Sơn)

Trên bờ, hàng trăm người đứng xem cảnh người dân dưới hồ bắt cá (Ảnh: Lưu Sơn)

Tận dụng các phương tiện, công công để tiếp cận các vị trí thuận lợi (Ảnh: Lưu Sơn)

Cửa xả cuối cùng tại thủy điện Trị An được đóng lại (Ảnh: Lưu Sơn)

Người phụ nữ bồng bế con theo, xuống hồ tìm kiếm nguồn lợi thủy sản (Ảnh: Lưu Sơn)