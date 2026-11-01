Quân đoàn Azov khét tiếng của Ukraine tiết lộ sốc về đòn tấn công nhắm vào Nga ở Donbass

Binh sĩ Quân đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine. Ảnh Getty Image

Quân đoàn số 1 Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa thông báo đã tập kích hơn 100 đoàn tàu Nga vận chuyển nhiên liệu và các loại hàng hóa tiếp tế cho lực lượng đang tham chiến tại Ukraine trong vòng 4 tháng qua.

Theo tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, các cuộc tấn công đã khiến nhiều đầu máy xe lửa, toa chở nhiên liệu và thiết bị đường sắt khác của Nga bị vô hiệu hóa.

Azov cho rằng những đòn tập kích này đang làm suy giảm năng lực tiến công của quân đội Nga, đặc biệt trong bối cảnh Moscow tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

UAV nhỏ tập kích đầu máy diesel nặng hơn 100 tấn

Theo Azov, các tuyến đường sắt và nhà ga trọng yếu của Nga đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ trước những cuộc tấn công bằng UAV Ukraine.

“Đối phương đang làm mọi cách để tạo ra hình ảnh về việc chiếm được các khu định cư, nhưng lại không thể bảo vệ những nhà ga đường sắt trọng yếu, nơi các tuyến cung ứng nhiên liệu hướng về tiền tuyến đi qua”, quân đoàn tuyên bố.

Đáng chú ý, Azov cho biết cả các nhóm hỏa lực cơ động lẫn hệ thống tác chiến điện tử của Nga đều không thể bảo vệ hiệu quả những tuyến hậu cần này.

Theo trang Defense Express, các đầu mối đường sắt bị tập kích từng được sử dụng để vận chuyển các đoàn tàu quân sự Nga tới chiến trường Donbass và miền Nam Ukraine.

Con số hơn 100 đoàn tàu bị đánh trúng được tính trong phạm vi các chiến dịch của Azov suốt 4 tháng qua.

Defense Express lưu ý rằng, mỗi đầu máy diesel có trọng lượng hơn 100 tấn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn sử dụng những UAV cỡ nhỏ để tập kích các mục tiêu đường sắt có kích thước và trọng lượng lớn này.

Chiến dịch nhắm vào đường sắt Nga

Video được công bố cho thấy một đầu máy diesel, được cho là phục vụ hoạt động hậu cần quân sự của Nga, bị UAV Ukraine tấn công.

Azov khẳng định đây không phải cuộc tập kích ngẫu nhiên mà là một phần trong chiến dịch được lên kế hoạch từ trước.

Azov cho biết các khoản quyên góp cùng sự hỗ trợ của quỹ Come Back Alive đã góp phần quan trọng vào kết quả chiến dịch.

Cụ thể, quỹ này đã cung cấp cho lực lượng Ukraine 440 thiết bị đầu cuối Starlink Mini, giúp hỗ trợ hoạt động liên lạc và kết nối.