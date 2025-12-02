Triều Tiên biến cường kích Su-25 từ 'vô dụng' thành 'biến thể tối tân nhất'

Tại sự kiện này, Bình Nhưỡng lần đầu trình làng một loại tên lửa hành trình mới tích hợp trên Su-25, có thiết kế rất giống với tên lửa Taurus KEPD 350 do Đức – Thụy Điển phát triển và đang được Hàn Quốc sử dụng.

Máy bay hỗ trợ không chiến tầm gần Su-25 của Triều Tiên. (Nguồn: MW)

Điểm tương đồng thể hiện rõ từ hình dáng cho tới phần cảm biến nhô ra ở mũi tên lửa, đây có thể là một vũ khí tấn công tầm xa hoàn toàn mới, đủ sức thay đổi vai trò của Su-25 trên chiến trường hiện đại.

Trong nhiều năm qua, tính hữu dụng của Su-25, cũng như người "đồng nghiệp" A-10 của Mỹ, đã bị nghi ngờ do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phòng không tầm ngắn. Những hệ thống như tên lửa vác vai, pháo, tên lửa tự hành và radar di động khiến các máy bay cận hỗ trợ mặt đất, vốn phải bay thấp và chậm, trở thành mục tiêu dễ bị bắn hạ. Điều này khiến Su-25, dù vẫn được Nga và Ukraine triển khai với số lượng lớn, hầu như không thể tạo ra bất kỳ tác động đáng kể nào trong chiến sự đang diễn ra.

Tuy nhiên, gói nâng cấp mà Triều Tiên giới thiệu đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn khác. Thay vì buộc phải bay áp sát chiến tuyến, Su-25 nay được trang bị bộ vũ khí đa lớp, cho phép nó tấn công từ tầm xa và tầm trung. Ngoài hai tên lửa hành trình mới, mỗi chiếc còn mang theo hai bệ phóng ba nòng chứa bom lượn dẫn đường chính xác hoặc tên lửa không đối đất tương tự Hellfire của Mỹ. Điều này biến Su-25 thành một nền tảng tấn công linh hoạt hơn rất nhiều, có khả năng đánh phá mục tiêu mà không cần mạo hiểm tiến vào vùng hỏa lực phòng không dày đặc.

Một chi tiết đáng chú ý khác là mỗi đầu cánh Su-25 xuất hiện một tên lửa không đối không tầm nhiệt. Vũ khí này không chỉ giúp máy bay tự vệ trước các tiêm kích, mà còn đặc biệt hữu ích trong việc bắn hạ máy bay không người lái hoặc trực thăng tấn công của đối phương.

Nhờ những thay đổi mang tính hệ thống này, Su-25 phiên bản Triều Tiên được đánh giá là biến thể tối tân nhất đang hoạt động trên thế giới, có lẽ là một trong số rất ít Su-25 vẫn còn đủ khả năng thích ứng với chiến trường hiện đại.

Sự nâng cấp của Su-25 chỉ là một phần trong bức tranh lớn về sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, quốc gia này đã trình làng hàng loạt vũ khí hiện đại từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cho đến hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6 – vốn được xem là đối trọng với S-400 của Nga.

Những bước tiến trong lĩnh vực tên lửa đất đối không và tên lửa phóng từ mặt đất đã tạo ra nền tảng công nghệ vững chắc, để Bình Nhưỡng phát triển các loại vũ khí phóng từ trên không. Tên lửa hành trình mới dành cho Su-25 nhiều khả năng cũng sử dụng các công nghệ tương tự với những gì Triều Tiên từng áp dụng cho kho tên lửa tầm xa mặt đất của mình.

Tháng 5/2025, Triều Tiên lần đầu công bố việc tích hợp tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động lên tiêm kích MiG-29 – loại vũ khí hiện đại hơn nhiều so với tên lửa R-27 cũ do Liên Xô cung cấp.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là việc Triều Tiên đã xuất khẩu lượng lớn thiết bị quân sự trị giá hàng chục tỷ USD sang Nga kể từ năm 2022. Mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc này làm dấy lên khả năng Bình Nhưỡng có thể sớm tiếp nhận những máy bay chiến đấu mới hơn từ Moscow, hoặc chí ít là nhận thêm các khung thân Su-25 để tự nâng cấp trong nước. Không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ cung cấp gói nâng cấp Su-25 này cho các quốc gia như Belarus hoặc Iran, tạo cơ hội để những nước này tăng cường đáng kể năng lực tác chiến trên không mà không cần đầu tư vào các dòng chiến đấu cơ thế hệ mới.