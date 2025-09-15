Triều Tiên ra tuyên bố đanh thép về vũ khí hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim jong Un và các quan chức quân đội. (Ảnh: Reuters)

Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại văn phòng Liên Hợp Quốc và tổ chức quốc tế ở Vienna đã ra thông cáo lên án việc Mỹ phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tại phiên họp gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Chúng tôi mạnh mẽ lên án và bác bỏ hành động khiêu khích của Mỹ, khi một lần nữa tiết lộ ý định thù địch của họ đối với Triều Tiên, và bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hậu quả tiêu cực mà hành động này gây ra", tuyên bố do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 15/9 nêu rõ.

KCNA cho biết, mặc dù Mỹ chỉ trích việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là "bất hợp pháp", nhưng chính Washington mới là bên “làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế thông qua việc tăng cường vũ khí hạt nhân triệt để”.

“Vị thế của Triều Tiên - một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - được quy định vĩnh viễn trong luật pháp của nhà nước, là không thể đảo ngược”, KCNA tuyên bố, lưu ý rằng Bình Nhưỡng sẽ "kiên quyết phản đối và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thay đổi lập trường hiện tại".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy các chương trình hạt nhân và vũ khí, đồng thời phớt lờ các đề nghị đối thoại từ Mỹ và Hàn Quốc.

Đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một viện nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu rắn. Tại đây, ông cho biết động cơ mới này sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 thế hệ tiếp theo đang được phát triển.