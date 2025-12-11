Quốc hội đồng ý xây sân bay tiêu chuẩn 5 sao

Sáng 11/12, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, đáp ứng 30 triệu hành khách vào năm 2030. Dự án nằm tại các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Sân bay Gia Bình được đầu tư xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Sân bay hướng đến đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không quốc tế...

Dự án có quy hoạch kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia, vùng và tỉnh. Hà Nội sẽ kết nối trực tiếp qua cao tốc, đường sắt đô thị và quốc gia.

Quy mô của sân bay là cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án cần gần 1.900 ha đất, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, khoảng 7.100 hộ dân thuộc diện có đất bị thu hồi.

Dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án. Tiến độ giai đoạn 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2031-2050 hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với thời hạn hoạt động của dự án trong 70 năm.