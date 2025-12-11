Bị Thủ tướng phê bình vì chậm sửa 12 nhà dân, Chủ tịch Quảng Trị báo cáo lý do

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở, sụt trượt ở xã Khe Sanh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý sự cố sạt lở tại khu dân cư thôn 3A, xã Khe Sanh và kiến nghị hỗ trợ triển khai công trình cấp bách.

Trước đó, ngày 16 đến 17-11, mưa đặc biệt lớn tại vùng núi phía Tây Quảng Trị khiến taluy phía sau các nhà dân trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh - bị sạt xuống sâu 15 m, kéo dài 170 m, rộng khoảng 30 m, ảnh hưởng diện tích 5.000 m². Đất trôi lấn gần 1 m vào móng nhà, làm hư hỏng nặng 2 căn và gây nứt, sụt lún 10 căn còn lại.

Toàn bộ 12 hộ được sơ tán khẩn cấp đến nơi ở an toàn tại 2 trụ sở dôi dư sau sáp nhập của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ).

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tổ chức các đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo ứng phó, thăm hỏi, chia sẻ, kịp thời hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 2 hộ thiệt hại nặng và 2 triệu đồng/hộ với 10 hộ còn lại.

Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương - đã đến thăm, kiểm tra tình hình, nắm bắt nguyện vọng 12 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai để có hướng giải quyết phù hợp.

Chủ tịch Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân có nhà bị sạt lở, sụt trượt ở xã Khe Sanh

Ngày 25-11, tỉnh Quảng Trị ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và chỉ đạo xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, giá trị tài sản lớn, vị trí nhà ở thuận tiện cho sinh hoạt và kinh doanh khiến toàn bộ 12 hộ dân đề nghị được sửa chữa tại chỗ thay vì tái định cư. Kết quả rà soát cho thấy địa phương cũng không có quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư.

Theo các chuyên gia, để đảm bảo an toàn, khu vực sạt lở phải được gia cố bằng hệ thống kè bê tông cốt thép. Phương án di dời được đánh giá tốn kém, mất thời gian và không phù hợp nguyện vọng người dân.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Trị đã tạm ứng 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng để khảo sát, lập phương án và chuẩn bị đầu tư công trình kè chống sạt lở. Tuy vậy, về lâu dài địa phương kiến nghị Thủ tướng xem xét hỗ trợ kinh phí và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai dự án theo hình thức khẩn cấp.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Khe Sanh

Tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành sửa chữa nhà cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026 và tiếp tục hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian khắc phục sự cố.

Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, cho biết người dân mong muốn được bảo vệ mái taluy để trở về sinh sống, kinh doanh tại nơi ở cũ.

"Việc xây dựng tuyến kè là cấp bách, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của các hộ dân và hạ tầng giao thông, điện, nước trên địa bàn" - bà Nga nói.

Trước đó, ngày 30-11 và 3-12, Thủ tướng đã ban hành Công điện 234 và Công văn 1551, yêu cầu các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Tại cuộc họp trực tuyến sáng 9-12, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh phải đẩy nhanh "Chiến dịch Quang Trung" - sửa chữa nhà bị hư hỏng sau mưa lũ, đồng thời phê bình tỉnh Quảng Trị vì chậm triển khai sửa chữa cho 12 hộ dân nói trên và yêu cầu báo cáo cụ thể.