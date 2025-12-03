Tổng thống Hàn Quốc muốn xin lỗi Triều Tiên

"Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi, nhưng rồi lưỡng lự khi nói ra điều đó. Tôi lo ngại lời xin lỗi có thể trở thành vấn đề gây ra xung đột chính trị, ý thức hệ, và khi đó chính phủ sẽ bị quy chụp là ủng hộ Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay nói trong cuộc họp báo đánh dấu một năm người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn.

Phát biểu của ông được đưa ra khi công tố viên đặc biệt đang điều tra cáo buộc cựu tổng thống Yoon và một số trợ lý thân cận của ông trong quân đội hồi tháng 10 năm ngoái triển khai máy bay không người lái mang theo truyền đơn đến rải ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Mục đích của hành động này được cho là nhằm kích động phản ứng quân sự của Triều Tiên, giúp chính phủ của ông Yoon có cớ để ban bố thiết quân luật.

Tổng thống Lee cũng mô tả quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện nay đã bị "bịt kín đến mức không còn một khe hở nhỏ", đồng thời nhấn mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương từ phía Seoul có thể cần thiết để mở lại kênh liên lạc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại cuộc họp báo ở Nhà Xanh ngày 3/12. Ảnh: AFP

Công tố viên Hàn Quốc tháng trước truy tố ông Yoon với cáo buộc tiếp tay cho kẻ thù. Theo họ, ông Yoon và những người khác "âm mưu tạo ra các điều kiện để ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp, do đó làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang liên Triều và gây tổn hại đến lợi ích quân sự quốc gia".

Năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố đã chứng minh được Hàn Quốc đã sử dụng máy bay không người lái để thả truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc lúc đó không thừa nhận hành vi này.

Trong bài phát biểu, ông Lee tỏ ý sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề gây tranh cãi lâu nay liên quan các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, nói rằng Seoul có thể thảo luận về việc thu hẹp quy mô tập trận nếu cần thiết để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Washington có ảnh hưởng lớn hơn đến quá trình ra quyết định của Bình Nhưỡng, lưu ý rằng giới lãnh đạo Triều Tiên coi Mỹ, thay vì Hàn Quốc, là bên duy nhất có khả năng cung cấp những đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Khi được hỏi về chính sách răn đe và hạt nhân, ông Lee tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo ông, các vấn đề như làm giàu uranium, tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng và khả năng mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân "không vi phạm tiêu chuẩn không phổ biến vũ khí hạt nhân" vì chúng không liên quan việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông khẳng định năng lực quân sự thông thường của Hàn Quốc vẫn dư sức răn đe Triều Tiên, đồng thời chỉ ra rằng chi tiêu quốc phòng của nước này vượt GDP hàng năm của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Lee cho rằng ngay cả khi Mỹ không triển khai lực lượng đồn trú, sức mạnh quân sự của Hàn Quốc vẫn đứng trong top 5 thế giới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần nỗ lực bền bỉ nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tái thiết kênh đối thoại để ngăn tình trạng bế tắc hiện nay kéo dài.

Triều Tiên hiện chưa lên tiếng về phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc.