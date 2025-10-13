Tổng thống Zelensky tiết lộ mục tiêu tấn công ở Nga nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk trong các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo gần đây hay chưa, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Ukraine đang xử lý vấn đề này. Tôi đang chờ quyết định của Tổng thống Trump. Vâng, tất nhiên, chúng tôi đang trông đợi vào những quyết định như vậy, nhưng hãy chờ xem".

Khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Nga, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết tên lửa sẽ chỉ sử dụng để nhắm vào các mục tiêu quân sự, có thể bao gồm nhà máy lọc dầu.

"Nga bán năng lượng, có tiền đầu tư vào quân sự. Đối với chúng tôi, quân sự chính là mục tiêu", ông giải thích.

Ảnh minh họa.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu là giảm khả năng Moscow tiến hành một cuộc xung đột kéo dài. Ông vạch ra hai cách để đạt được mục tiêu: Thứ nhất là gây áp lực ngoại giao lên Nga, và thứ hai là tấn công trên tiền tuyến.

"Trước hết, phải làm giảm khả năng Nga tiếp tục cuộc xung đột, vì vậy, cần nhắm đến những mục tiêu quân sự. Nếu nói về các cuộc tấn công tầm xa thì chúng ta chỉ có thể nói về các mục tiêu quân sự", ông khẳng định.

Trước đó, Axios đưa tin, ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút để thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Phía Kiev lập luận rằng việc sở hữu loại tên lửa này có thể tạo áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất, có tầm bắn xa hơn nhiều so với các loại vũ khí hiện Ukraine đang sở hữu, đồng thời có khả năng xuyên phá các mục tiêu kiên cố như kho vũ khí hay cơ sở hạ tầng quân sự.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn khoảng 460-2.500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Ở biến thể thông thường tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.