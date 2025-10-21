Nga đồng loạt tấn công 4 khu vực ở miền nam, binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk rối loạn 

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 33 của Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 18/10, và cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một ngày sau đó, diễn biến xung đột trên thực địa đang có những biến động lớn.

Nga tấn công ồ ạt ở mặt trận miền nam

Quân đội Nga gần đây đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn ở 4 khu vực thuộc tiền tuyến miền nam vùng Zaporizhzhia, sử dụng kết hợp bộ binh, xe bọc thép, xe địa hình bốn bánh và xe gắn máy, theo phát ngôn viên lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine Vladyslav Voloshyn.

Ông Voloshyn cho biết, các cuộc tấn công của Nga diễn ra tập trung ở gần các khu dân cư Mala Tokmachka, Shcherbaky, Novodanylivka và Novoandriivka. Đây đều là các khu dân cư nằm bên ngoài thành phố chiến lược Orikhiv của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia.

4 khu vực ở miền nam Ukraine mà Nga mới đồng loạt tổ chức tấn công. Ảnh: Suriyak/X.

“Chúng tôi ghi nhận mỗi mũi tấn công của Nga có khoảng 200 binh sĩ, 3 xe tăng và khoảng 15 xe bọc thép. Đối phương còn sử dụng xe địa hình bốn bánh và xe gắn máy trong các đợt tấn công này”, ông Voloshyn nói, theo tờ Euromaidan Press.

Các lực lượng Nga được cho là tiến công bằng cách sử dụng màn khói dày, che giấu hoạt động di chuyển của binh sĩ, nhằm tránh bị trinh sát và pháo binh Ukraine phát hiện.

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk rối loạn

Tại mặt trận miền đông, đặc biệt quanh thành phố Pokrovsk, tình hình ngày càng căng thẳng đối với Ukraine.

Nga tổ chức tấn công khu dân cư Shakhove ở phía đông bắc Pokrovsk với mục đích củng cố tiền tuyến, vô hiệu hóa các nỗ lực phản công của Ukraine từ tháng 8.

Lực lượng Nga được cho là kiểm soát nhiều khu vực bên trong thành phố Pokrosvk, bao gồm cửa ngõ phía tây thành phố. Ảnh: Suriyak/X.

Nhiều phương tiện bọc thép của Nga đã bị phá hủy trên con đường dẫn đến Shakhove, nhưng các nhóm bộ binh Nga vẫn âm thầm len lỏi vào rìa khu dân cư, trang Meduza.io đưa tin.

Một mũi tấn công khác của Nga tỏ ra thành công ở làng Volodymyrivka, phía tây nam Shakhove, kiểm soát một phần khu dân cư này.

Theo tờ Euromaidan Press, tại thành phố Pokrovsk, nhiều nhóm lính Nga tiếp tục “di chuyển qua vùng đất không người kiểm soát. Họ thậm chí đi qua các đường ống khí đốt bỏ hoang hay đường hầm tạm” để lọt vào nội đô. Họ ẩn nấp trong tầng hầm và các tòa nhà bỏ trống, phục kích binh sĩ Ukraine, “gây hỗn loạn từ bên trong”.

Lực lượng Nga mở rộng kiểm soát ở khu vực phía đông bắc mặt trận Pokrovsk. Ảnh: Meduza.io.

Theo cập nhật của các blogger quân sự Nga, Moscow được cho là đã kiểm soát 50% các khu vực bên trong Pokrovsk. Thành phố này có thể rơi vào tình trạng “không thể cứu vãn”, buộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine cân nhắc ra lệnh rút lui, tờ Euromaidan Press nhận định.

Các nhóm xung kích Nga cũng đã xuất hiện ở cửa ngõ phía tây Pokrovsk, nơi có tuyến đường cao tốc kết nối với thành phố Dnipro.