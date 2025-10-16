Thông tin bất ngờ vụ thị trưởng Odessa bị ông Zelensky tước quốc tịch

Thị trưởng thành phố Odessa Hennadiy Trukhanov. Ảnh: Kyiv Independent.

Dựa trên các cáo buộc về việc thị trưởng Trukhanov sở hữu hộ chiếu Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/10 đã ký sắc lệnh tước quốc tịch Ukraine của ông này.

Điều này đồng nghĩa ông Trukhanov cũng không thể tiếp tục làm thị trưởng. Hôm 15/10, ông Zelensky đã thành lập chính quyền quân sự tại thành phố Odessa và bổ nhiệm ông Serhii Lysak làm lãnh đạo mới.

Cáo buộc nhằm vào ông Trukhanov dựa trên bằng chứng do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố, bao gồm bản photo hộ chiếu Nga nghi của ông Trukhanov và các tài liệu của Cơ quan Di trú Liên bang Nga.

Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ truyền thông Nga, cho biết ông Trukhanov có sở hữu hộ chiếu Nga nhưng số hộ chiếu và ngày cấp khác với thông tin do SBU thu thập.

Vấn đề ông Trukhanov sở hữu hộ chiếu Nga cũng từng được đề cập tại tòa án Malinovsky ở thành phố Odessa vào năm 2019. Phía Nga khi đó khẳng định hộ chiếu của người có tên giống với tên ông Trukhanov đã bị hủy vào năm 2017.

Luật sư của ông Trukhanov phát biểu tại tòa rằng thị trưởng không hề nộp đơn xin cấp hộ chiếu, mà chỉ biết về sự tồn tại của nó trên mạng Internet và quyết định hủy hộ chiếu.

Tuy nhiên, theo luật pháp Nga, việc một người bị hủy bỏ hộ chiếu không đồng nghĩa với việc tước quốc tịch Nga. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Trukhanov đã từ bỏ quốc tịch Nga, theo thông tin do tờ Kyiv Independent thu thập.