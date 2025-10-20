Tổng thống Ukraine tuyên bố được Mỹ cung cấp hàng chục hệ thống Patriot

Theo tờ Ukrinform, ông Zelensky cho biết: "Với việc phối hợp với các cơ quan liên quan của Mỹ, chúng tôi đã thảo luận với các công ty quốc phòng về hệ thống phòng không. Chúng tôi đang chuẩn bị một hợp đồng cung cấp 25 hệ thống Patriot. Tôi tin rằng đây là tin rất tốt, không dễ dàng nhưng mang tính lâu dài".

Tổng thống Donald Trump trò chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10 Ảnh: Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Tổng thống Zelensky, 25 hệ thống tên lửa Patriot này là yêu cầu từ Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề khi xếp hàng chờ nhận các hệ thống này là do các nước khác đã ký hợp đồng trước đó.

Tổng thống Zelensky nói thêm: "25 hệ thống này sẽ được giao hằng năm, với số lượng khác nhau mỗi năm. Nhà Trắng có thể điều chỉnh đơn hàng nếu có thiện chí chính trị. Chúng tôi hiểu những quốc gia châu Âu nào có thể ưu tiên cho chúng tôi. Có nhiều điều tích cực trong vấn đề này, chúng tôi đang nỗ lực để đạt được những quyết định cần thiết".

Ông Zelensky nói thêm rằng các nước châu Âu thuộc NATO có hệ thống Patriot riêng, cũng như các hệ thống đến từ Mỹ.

Ông nhấn mạnh: "Điều này có nghĩa là nếu tất cả cùng hợp tác và có thiện chí, các hệ thống của Mỹ được triển khai tại các nước châu Âu đó có thể được cung cấp cho chúng tôi".

Ông cũng tuyên bố rằng nguồn tài chính cho việc mua Patriot chủ yếu đến từ các tài sản bị đóng băng của Nga, cũng như các thỏa thuận an ninh song phương.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng Đức sẽ chuyển giao thêm hai hệ thống phòng không Patriot hiện đại cho Ukraine vào cuối năm 2025, với sự hỗ trợ từ các đối tác Na Uy.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cũng lưu ý Ukraine rất cần sự hỗ trợ từ các đối tác, bao gồm việc chuyển giao 10 hệ thống Patriot.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hôm 19-10 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gây áp lực nhiều hơn lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine và ông sẽ không đổi lãnh thổ để lấy hòa bình như đề nghị của ông Donald Trump.

Hôm 19-10, tờ Financial Times đưa tin rằng Donald Trump đã yêu cầu ông Zelensky nhượng lại lãnh thổ phía Đông cho Nga hoặc Ukraine bị xóa sổ.

Ông Zelensky rời cuộc họp tại Washington mà không đạt được thỏa thuận nào về việc Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev. Trong cuộc phỏng vấn với NBC hôm 19-10, ông Zelensky cũng cho biết phái đoàn của ông nên được tham gia các cuộc đàm phán sắp tới tại Budapest - Hungary giữa ông Donald Trump và ông Putin.