Tuyên bố mới của Tổng thống Venezuela giữa lúc ông Trump có cuộc họp quan trọng ở Nhà Trắng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu ở thủ đô Caracas vào ngày 1/12/2025. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu, ông Maduro nhắc lại lời thề trước linh cữu cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. “Như tôi đã thề trước thi hài Tổng tư lệnh Chavez trước khi chia tay ông, rằng tôi tuyệt đối trung thành dù phải đánh đổi bằng cuộc sống và sự bình yên. Tôi thề với nhân dân sự trung thành tuyệt đối, kể cả khi vượt ra ngoài hành trình đẹp đẽ và anh hùng mà chúng ta đang sống. Hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội nhân dân, không bao giờ, không bao giờ”, ông Maduro nói.

Xuất hiện cùng ông Maduro còn có phu nhân Cilia Flores. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Cùng ngày, Quốc hội Venezuela tạm hoãn phiên họp bất thường dự kiến thảo luận việc thành lập ủy ban điều tra các vụ nổ tàu ở ngoài khơi Caribe. Văn phòng báo chí của Quốc hội cho biết phiên họp được dời sang ngày 3/12.

Từ tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà Washington cho là buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez nói việc mở phiên họp nhằm “bảo vệ quyền lợi của các gia đình nạn nhân”.

Trong khi đó, chiều ngày 1/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng để thảo luận bước đi tiếp theo của Mỹ đối với Venezuela. Hai nguồn tin am hiểu sự việc nói với CNN rằng cuộc họp diễn ra khi Washington cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Caracas.

Các thành viên chủ chốt trong nội các và nhóm an ninh quốc gia của ông Trump dự kiến tham dự, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, và Ngoại trưởng Marco Rubio. Tham dự cuộc họp còn có Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Phó chánh văn phòng Stephen Miller.