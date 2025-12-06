Vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM: Người phụ nữ đến thăm bạn rồi ra đi mãi mãi

Nạn nhân là L.Q.A (sinh năm 1990), bạn của một nhân viên trong quán. Tối 4/12, chị đến thăm bạn và ngủ lại. Không ai biết rằng đó là đêm cuối cùng của người phụ nữ 35 tuổi.

Quán ăn - nơi xảy ra vụ cháy cướp đi 4 sinh mạng lúc rạng sáng nay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 36 phút, lửa bùng phát từ khu vực bếp rồi lan lên các tầng trên. Khi lực lượng PCCC tiếp cận, cả sáu người trong nhà đều đã bị kẹt bên trong tầng cao, trong đó có chị Q.A.

Dù được giải cứu ra ngoài và chuyển đi cấp cứu cùng các nạn nhân khác, chị không qua khỏi do ngạt khói quá nặng.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, khi tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn xảy, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, đồng thời phối hợp các ê-kíp hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiến hành hồi sức khẩn cấp.

Tuy nhiên, 4/6 nạn nhân đã không qua khỏi gồm chị Q.A và ba mẹ con chủ quán. 2 nạn nhân còn lại là nhân viên của quán ăn đang được tích cực cứu chữa.

Một nạn nhân sống sót sau vụ cháy đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định cấu trúc nhà ống chỉ có một lối thoát bằng cửa cuốn kiên cố khiến việc ứng cứu khó khăn, khói và khí độc nhanh chóng lan kín các tầng trên, khiến nạn nhân hầu như không có cơ hội tự thoát ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Khuyến cáo sau vụ cháy

Sau vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong kể trên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM tiếp tục đưa ra khuyến cáo quan trọng nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa và thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy.

Theo PC07, yếu tố quan trọng nhất khi thoát nạn là xác định được lối ra an toàn. Mỗi gia đình – đặc biệt là nhà dạng ống – cần bố trí lối thoát nạn thứ hai, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào cửa chính. Các lối thoát an toàn có thể bao gồm cửa chính nếu chưa bị lửa, khói bao trùm; cầu thang thoát nạn ngoài nhà; ban công; lối lên sân thượng hoặc mái để thoát sang công trình liền kề.

Cánh cửa cuốn gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi tiếp cận chữa cháy.

Đối với nhà ở độc lập, cửa sổ hoặc ban công có thể trở thành lối thoát hiệu quả nếu được trang bị thang dây, thang thoát hiểm, dây tự cứu hạ chậm... Khi phát hiện cháy, người đầu tiên nhìn thấy phải nhanh chóng báo động, đưa mọi người thoát ra theo lối an toàn nhất.

Trong quá trình thoát nạn, người dân cần bình tĩnh, hạn chế hít phải khói độc bằng cách cúi thấp người, dùng khăn hoặc áo thấm nước che mũi – miệng. Nếu cửa chính bị lửa hoặc khói phong tỏa, phải tìm lối thoát khác như ban công, cửa sổ; sử dụng thang dây hoặc tạm thời nối rèm cửa, ga giường, quần áo thành dây thoát hiểm nhưng phải đảm bảo dây chắc chắn và buộc vào cấu kiện vững.

Người dân cũng có thể di chuyển lên sân thượng hoặc mái nhà để thoát sang các căn liền kề nếu có thể.

Cấu trúc nhà ống góp phần gây nguy hiểm khi có cháy.

PC07 khuyến khích người dân tham gia phong trào “Nhà tôi 3 có” nhằm chủ động bảo đảm an toàn PCCC cho gia đình. Đồng thời, trong mọi trường hợp phát hiện cháy, người dân phải gọi ngay số 114 để lực lượng chuyên nghiệp kịp thời đến ứng cứu.

Với các nhà dạng ống, PC07 lưu ý không bịt kín ban công, cửa sổ bằng lồng sắt. Nếu có cơi nới chuồng cọp, bắt buộc phải chừa lối thoát hiểm và trang bị thiết bị hỗ trợ; đồng thời hướng dẫn trẻ em, người già sử dụng khi cần thiết. Việc bịt kín toàn bộ lối thoát nạn có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra hỏa hoạn.