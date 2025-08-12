Tổng thống Mỹ tuyên bố 'giải phóng' thủ đô Washington, tội phạm sẽ biến mất

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Trump, “những ngày mà người vô tội bị giết hại hoặc làm tổn thương đã qua”. “Tôi đã nhanh chóng cải thiện tình hình biên giới. Không có người di trú bất hợp pháp nào trong 3 tháng qua. Thủ đô Washington sẽ là mục tiêu tiếp theo”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho việc triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Washington.

Theo các quan chức này, quyết định cuối cùng vẫn chưa được Tổng thống Trump đưa ra, nhưng các binh sĩ đã sẵn sàng.

Hiện chưa rõ các binh sĩ sẽ làm gì, nhưng họ được cho là có thể sẽ tham gia nỗ lực bảo vệ các đặc vụ liên bang, hoặc thậm chí thực hiện các nhiệm vụ hành chính để giảm tải cho các nhân viên thực thi pháp luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu vào lúc 10h ngày 11/8 (giờ Mỹ) về chiến dịch tăng cường an ninh tại Washington.

Trước đó, ông Trump liên tục than phiền về tình trạng tội phạm, mô tả Washington là “hoàn toàn mất kiểm soát” và ra lệnh tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Ông đã nêu ra viễn cảnh tước bỏ quyền tự quản của thành phố, và ám chỉ khả năng liên bang sẽ tiếp quản hoàn toàn.

Ngày 10/8, ông Trump viết trên Truth Social: "Những người vô gia cư phải chuyển đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cho các bạn chỗ ở, nhưng phải cách xa thủ đô. Còn tội phạm, họ không cần phải chuyển đi. Chúng tôi sẽ tống họ vào tù”.

Thị trưởng đảng Dân chủ của Washington, Muriel Bowser, đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump, nói rằng thành phố "không chứng kiến sự gia tăng tội phạm". Bà khẳng định, các hành vi phạm tội về bạo lực ở Washington đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Ông Trump gọi Thị trưởng Bowser là "một người tốt có cố gắng", nhưng cho biết bà đã được trao quá nhiều cơ hội, trong khi tình hình tội phạm tiếp tục gia tăng.