Thượng nghị sĩ Mỹ nói ông Trump để ông Putin vượt qua “lằn ranh đỏ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào ngày 15/8 tới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen, người giữ vai trò hàng đầu của phe Dân chủ trong các vấn đề đối ngoại, cuối tuần qua đã chỉ trích việc thời hạn mà ông Trump tự đặt ra để áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga trôi qua mà không có hành động cụ thể.

Cuối tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông Trump đã đặt ra thời hạn chót vào ngày 8/8 để công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu không có triển vọng ngừng bắn ở Ukraine. Đến ngày 8/8, ông Trump thông báo sẽ gặp ông Putin ở Alaska, đề cập việc Nga và Ukraine có thể sẽ “trao đổi lãnh thổ”.

Trong tuyên bố ngày 10/8, bà Shaheen cho rằng ông Trump đã để Tổng thống Nga Vladimir Putin “vượt qua lằn ranh đỏ” mà không phải chịu hậu quả. “Đặt ra thời hạn rồi để trôi qua mà không thực hiện sẽ làm suy yếu uy tín của Mỹ”, bà nói, đồng thời nhận định điều này làm giảm khả năng răn đe cũng như ảnh hưởng tới sức mạnh đàm phán của Washington.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi áp dụng “các biện pháp trừng phạt mạnh và tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine”, coi đây là cách thể hiện quyết tâm và buộc Moscow đàm phán nghiêm túc. Bà cảnh báo nếu thiếu những biện pháp này, xung đột có thể kéo dài và thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Bà Shaheen cũng nhấn mạnh Quốc hội sẵn sàng hành động nếu Tổng thống không áp đặt thêm trừng phạt, khẳng định có thể thông qua dự luật gia tăng trừng phạt Nga với đa số áp đảo ở Quốc hội.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, lại bày tỏ niềm tin vào hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Ông cho rằng ông Trump sẽ tham dự “với vị thế mạnh” và có thể tìm kiếm một kết thúc “hợp lý” cho xung đột.

Ông Graham cũng đề cập khả năng Ukraine phải nhượng một phần lãnh thổ, cho rằng “có thể sẽ có những trao đổi lãnh thổ để xung đột kết thúc”.

Về dự luật tăng trừng phạt Nga do chính ông khởi xướng, ông Graham bảo vệ việc trì hoãn đưa ra bỏ phiếu ở Thượng viện, lập luận rằng Tổng thống Trump đã thực hiện hầu hết nội dung của dự luật thông qua các sắc lệnh hành pháp. Ông viện dẫn mức thuế 50% đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông Graham cho biết để ngỏ khả năng đưa dự luật ra thảo luận lại ở Quốc hội vào tháng 9.