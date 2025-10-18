CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn

Đúng 12h30 trưa 18/10, sau khi Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn trưa 18/10.

Theo ghi nhận, lực lượng CSGT bố trí các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.