Nam sinh đuối nước khi cứu bạn ở hồ nước Đại học Quốc gia TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng
Thấy bạn kêu cứu, nam sinh bơi ra cứu bạn. Khi vừa đưa bạn vào bờ thì nam sinh kiệt sức.

Đến trưa 18-10, thi thể nam sinh lớp 9 bị đuối nước ở hồ nước trong khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM đã được lực lượng chức năm tìm thấy.

Nạn nhân là em DHK (học sinh lớp 9).

Nam sinh đuối nước khi cứu bạn ở hồ nước Đại học Quốc gia TP.HCM - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 9 của một trường THCS rủ nhau đi chơi tại hồ nước trong khu vực Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP.HCM).

Tại đây, cả nhóm rủ nhau xuống hồ tắm. Lúc đang tắm một nam sinh có dấu hiệu bị đuối sức và kêu cứu.

Thấy vậy, em K đã bơi đến cứu bạn, khi vừa đưa được người bạn vào đến bờ thì em K đuối sức và bị chìm xuống nước mất tích. Mặc dù các em khác đã bơi ra ứng cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM, huy động người nhái đến hiện trường lặn tìm. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em K.

Được biết, khu vực hồ nước trong khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người dân đến đây để chơi và tắm hồ.

-18/10/2025 15:05 PM (GMT+7)
