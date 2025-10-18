Theo BBC, Trung Quốc gần như độc quyền toàn cầu trong khâu “chế biến” đất hiếm - nhóm khoáng sản thiết yếu để sản xuất nhiều mặt hàng công nghệ cao, từ điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu.

Theo quy định trong văn bản mới, các công ty nước ngoài phải được chính phủ Trung Quốc phê duyệt nếu muốn xuất khẩu sản phẩm có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm, đồng thời phải khai báo mục đích sử dụng cụ thể.

Đáp trả, ông Trump tuyên bố xem xét áp thêm 100% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu phần mềm chiến lược.

“Đây là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Họ vừa chĩa súng vào chuỗi cung ứng và nền công nghiệp của toàn thế giới – và chúng tôi sẽ không để yên”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.

Đáp lại, một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/10 phản bác: “Ngay sau các cuộc đối thoại kinh tế và thương mại Trung – Mỹ ở Madrid hồi tháng 9, bất chấp việc chúng tôi nhiều lần khuyên ngăn, trong 20 ngày, phía Mỹ vẫn đưa ra 20 biện pháp nhằm kiềm chế Trung Quốc”.

Cùng tuần đó, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục áp phí cảng mới lên tàu của nhau, làm căng thẳng thương mại bùng trở lại sau nhiều tháng tạm yên kể từ thỏa thuận đình chiến hồi tháng 5.

Giới chức hai bên dự kiến Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau cuối tháng này. Theo các chuyên gia, việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm giúp Trung Quốc giành lợi thế rõ rệt trên bàn đàm phán sắp tới.

“Các biện pháp này sẽ ‘gây sốc cho cả hệ thống’, khi đánh thẳng vào điểm yếu trong chuỗi cung ứng của Mỹ”, ông Naoise McDonagh, giảng viên kinh doanh quốc tế tại Đại học Edith Cowan (Úc), nhận định. “Thời điểm Trung Quốc tung ra động thái này đã phá vỡ lịch trình đàm phán mà Mỹ mong muốn”.