Ngày 10-8, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gửi thông điệp đến Mỹ, bày tỏ quan điểm ủng hộ sự tham gia của Ukraine trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Reuters.

"Mỹ có đủ sức ép buộc Nga phải đàm phán một cách nghiêm túc. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga cũng phải có sự tham gia của Ukraine và EU, vì đây là vấn đề liên quan đến an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu” - Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas nói trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin.

Bà Kallas cho biết thêm rằng ngoại trưởng các nước thành viên EU dự kiến sẽ họp vào ngày 11-8 để thảo luận các bước tiếp theo của EU về thượng đỉnh Trump-Putin và cuộc xung đột ở Ukraine.

EU, NATO nhắn đến Mỹ về Ukraine trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với đài ABC News rằng thượng đỉnh Trump-Putin "sẽ là phép thử với ông Putin, xem ông ấy nghiêm túc đến mức nào trong việc chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này".

"Dĩ nhiên sẽ bàn về các bảo đảm an ninh, nhưng cũng cần tuyệt đối khẳng định rằng Ukraine có quyền tự quyết định tương lai của mình, rằng Ukraine phải là một quốc gia có chủ quyền, tự lựa chọn định hướng địa chính trị của mình” - ông Rutte nói thêm.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày nói với đài truyền hình ARD (Đức) rằng Berlin đang phối hợp chặt chẽ với Washington để cố gắng bảo đảm sự có mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thượng đỉnh Trump-Putin, theo tờ The Guardian.

“Chúng tôi không thể chấp nhận, trong bất kỳ trường hợp nào, việc các vấn đề lãnh thổ được bàn bạc hay thậm chí quyết định giữa Nga và Mỹ mà bỏ qua tiếng nói của châu Âu và Ukraine. Tôi cho rằng chính phủ Mỹ cũng có cùng quan điểm như vậy” - ông Merz nhấn mạnh.

Hiện phía Mỹ và Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về các phát ngôn của bà Kallas, ông Rutte và ông Merz.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram của mình hôm 10-8 rằng châu Âu “đang cố gắng cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine”, theo hãng thông tấn TASS.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 10-8 xác nhận các nhóm của ba nhà lãnh đạo đang làm việc để sắp xếp một cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi hiện đang cố gắng tìm ra lịch trình và những điều tương tự để ba nhà lãnh đạo có thể ngồi lại và thảo luận về việc chấm dứt xung đột này" - ông Vance trên chương trình "Sunday Morning Futures" của đài Fox News.