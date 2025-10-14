Tổng thống Madagascar rời khỏi đất nước: Điều gì đang xảy ra?

Người biểu tình tập trung tại thủ đô Antananarivo, Madagascar, ngày 13/10/2025. Ảnh: AFP

Theo Euronews, cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại đảo quốc châu Phi có dân số 31 triệu người, kể từ khi Tổng thống Andry Rajoelina lên nắm quyền năm 2009 ở Madagascar.

Phong trào phản đối bắt đầu từ ngày 25/9/2025, xuất phát từ tình trạng thiếu nước và điện triền miên, sau đó nhanh chóng biến thành biểu tình chống chính phủ. Ngoài tình trạng thiếu điện và nước, người dân Madagascar còn phản đối tham nhũng, nghèo đói kéo dài, giá sinh hoạt tăng cao và cách điều hành yếu kém của chính phủ.

Vào ngày 13/10, sau khi có thông tin Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, hàng trăm người biểu tình – trong đó có cả binh sĩ và lực lượng an ninh – đã tập trung bên ngoài tòa thị chính thủ đô Antananarivo, vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu kêu gọi thay đổi lãnh đạo.

Một người biểu tình, ông Finaritra Manitra Andrianamelasoa, 24 tuổi, nói với hãng tin AFP rằng anh hy vọng tổng thống “sẽ xin lỗi và thực sự tuyên bố từ chức”.

“Sau đó, chúng ta có thể tính đến việc tổ chức bầu cử và xác định ai là người phù hợp để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo”, Al Jazeera dẫn lời ông Andrianamelasoa.

Ông Rajoelina từng lên nắm quyền lần đầu tiên năm 2009 sau một cuộc đảo chính do quân đội hậu thuẫn, khi đó ông đứng đầu chính phủ chuyển tiếp. Đáng chú ý, đơn vị CAPSAT – lực lượng tinh nhuệ nay phản đối ông – chính là lực lượng từng giúp ông lên cầm quyền.

Hiện CAPSAT tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ lực lượng vũ trang Madagascar và bổ nhiệm một sĩ quan mới đứng đầu quân đội, động thái được Bộ trưởng Quốc phòng chấp thuận trong bối cảnh ông Rajoelina vắng mặt. Dù đã rời đất nước, ông Rajoelina vẫn chưa tuyên bố từ chức.

Ông Michael Randrianirina, chỉ huy CAPSAT, cho biết các binh sĩ của ông “đứng về phía người dân”, nhưng phủ nhận đây là một cuộc đảo chính. Ông nói với báo giới rằng: “Tương lai đất nước là do người dân Madagascar quyết định”.

Trong khi CAPSAT đụng độ lẻ tẻ với lực lượng an ninh vào cuối tuần qua, không có giao tranh lớn xảy ra trên đường phố. Những người lính trên xe bọc thép, cầm cờ Madagascar diễu hành qua thủ đô Antananarivo và được người dân reo hò ủng hộ.

Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Madagascar, đồng thời chỉ trích phản ứng bạo lực của chính quyền đối với các cuộc biểu tình vốn mang tính ôn hòa trong giai đoạn đầu. Chính phủ Madagascar phủ nhận con số thương vong này.

Một số quan chức của chính quyền Madagascar đã rời khỏi đất nước. Chính phủ Mauritius cho biết, Thủ tướng Madagascar dưới thời ông Rajoelina cùng một cố vấn thân cận của ông cũng đã rời khỏi đất nước, đáp máy bay riêng đến Mauritius rạng sáng 12/10. Tuy nhiên, phía Mauritius cho hay họ “không hài lòng” khi chiếc máy bay tư nhân này “hạ cánh trên lãnh thổ của họ mà chưa được phép”.