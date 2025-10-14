Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Việt Nam lên tiếng về thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas

Sự kiện: Thời sự
Việt Nam hoan nghênh việc Israel và lực lượng Hamas thông qua thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi giải pháp hoà bình bền vững cho vấn đề Palestine.

Ngày 14-10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Israel và lực lượng Hamas chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh thoả thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hoà giải của các nước đã giúp đạt được thoả thuận này.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai Nhà nước, hướng đến một giải pháp hoà bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine"- bà Hằng nói.

Theo Dương Ngọc

Nguồn: [Link nguồn]

14/10/2025 19:29 PM (GMT+7)
