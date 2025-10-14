Hà Nội: Tài xế điều khiển ô tô nổ 2 lốp vẫn đi ngược chiều tại vành đai 3

Khoảng 15h14 ngày 14/10, người dân phát hiện ô tô con mang biển số 29A-988.XX đi ngược chiều tại lối lên vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 8 đường Phạm Hùng (Hà Nội).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe do một người đàn ông trung niên điều khiển, có tình trạng nổ lốp trước và sau (phía bên ghế phụ) nhưng vẫn cố đi ngược chiều khoảng 20m từ đầu dốc lên vành đai 3 xuống đường Phạm Hùng.

Đáng chú ý, nhiều người dân đã hô hoán yêu cầu tài xế dừng lại nhưng người này vẫn tiếp tục tiến lên. Chỉ khi một xe tải dừng chắn đầu, tài xế mới chịu dừng. Thậm chí, tài xế còn định gọi xe ôm bỏ đi.

Chiều 14/10, chiếc ô tô con mang biển số 29A-988.XX bị nổ 2 lốp trước và sau nhưng vẫn đi ngược chiều trên lối lên vành đai 3 đoạn Phạm Hùng (Hà Nội).

Nhận tin báo, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) có mặt phối hợp với Công an phường sở tại yêu cầu tài xế xe 29A-988.XX phối hợp để giải quyết vụ việc. Người này sau đó cũng được đưa đến Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy.