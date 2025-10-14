Tổng thống Madagascar lên tiếng sau thông tin rời khỏi đất nước

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina. Ảnh: Reuters

Tổng thống Madagascar lên tiếng

Theo Euronews, Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina ngày 13/10 xác nhận, ông đã rời khỏi đất nước vì lo sợ cho tính mạng, sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ dẫn đến một cuộc nổi dậy trong quân đội.

Các cuộc biểu tình do thế hệ Gen Z khởi xướng đã bước sang giai đoạn then chốt vào ngày 11/10, khi đơn vị quân đội tinh nhuệ CAPSAT (từng ủng hộ ông Rajoelina) tuyên bố đứng về phía người biểu tình và kêu gọi ông Rajoelina cùng nội các từ chức.

Động thái này khiến nhà lãnh đạo Madagascar cáo buộc có một âm mưu chiếm đoạt quyền lực trái phép đang diễn ra ở quốc gia châu Phi này, và ông buộc phải rời khỏi đất nước.

“Tôi buộc phải tìm nơi an toàn để bảo vệ mạng sống của mình”, ông Rajoelina nói trong bài phát biểu vào đêm muộn, được phát trực tiếp trên trang Facebook chính thức của Phủ Tổng thống.

Theo văn phòng tổng thống Madagascar, bài phát biểu này dự kiến phát trên truyền hình quốc gia, nhưng bị hoãn nhiều giờ do binh sĩ cố gắng kiểm soát các tòa nhà của đài phát thanh – truyền hình nhà nước.

Tổng thống Madagascar kêu gọi đối thoại để tìm lối thoát cho tình hình hiện nay, đồng thời nhấn mạnh rằng hiến pháp nước này phải được tôn trọng. Ông Rajoelina không tiết lộ cách mình rời khỏi Madagascar hay hiện đang ở đâu. Một số nguồn tin cho biết ông được đưa ra khỏi đất nước bằng máy bay quân sự Pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp từ chối bình luận về thông tin này.

Madagascar từng là thuộc địa của Pháp, và ông Rajoelina được cho là mang quốc tịch Pháp – điều từ lâu đã gây ra sự bất mãn trong một bộ phận người dân nước này.

Theo Euronews, cuộc khủng hoảng hiện tại được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại quốc đảo châu Phi này (dân số 31 triệu người) kể từ khi ông Rajoelina lên nắm quyền năm 2009.

Tổng thống Pháp bày tỏ lo ngại

Một thành viên quân đội Madagascar chào đón người dân trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Antananarivo vào ngày 13/10/2025. Ảnh: AFP

Theo Al Jazeera, ngày 13/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lo ngại về tình hình tại Madagascar (thuộc địa cũ của Pháp), nơi Liên Hợp Quốc xác nhận ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh ở Ai Cập, ông Macron từ chối bình luận về việc liệu Tổng thống Rajoelina có được Pháp sơ tán hay không.

“Hôm nay tôi sẽ không xác nhận điều gì cả”, ông Macron nói. “Tôi chỉ muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về tình hình hiện nay”.