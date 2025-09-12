Lý do đám đông biểu tình ở Nepal đốt phá các khách sạn hạng sang

Khách sạn Hilton ở thủ đô Kathmandu, Nepal bị thiêu rụi một phần. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, lý do xuất phát từ sự phẫn nộ trước lối sống xa hoa của tầng lớp tinh hoa tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Các cuộc biểu tình, được gọi là phong trào “Gen Z” vì phần lớn người tham gia là thanh thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi, đã tạo nên biến động chính trị nghiêm trọng nhất tại Nepal trong nhiều năm. Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli, đã buộc phải từ chức hôm 9/9, một ngày sau khi 19 người biểu tình thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực.

Bộ Y tế Nepal cho biết, con số thương vong hiện đã tăng lên 1.034, với 34 người thiệt mạng và 1.300 người bị thương.

Dù lãnh đạo phong trào Gen Z phủ nhận liên quan đến các vụ phóng hỏa và cho rằng có kẻ xúi giục trà trộn, giới phân tích nhận định đây là hệ quả của sự bất mãn ngày càng lớn đối với tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo và tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo chính trị Nepal.

Khách sạn hạng sang thành mục tiêu

Trong khi trụ sở quốc hội, văn phòng thủ tướng và Tòa án Tối cao vẫn còn cháy, nhiều kẻ phóng hỏa tiếp tục tấn công các khách sạn 5 sao.

Khách sạn Hyatt Regency, nằm gần tháp Boudhanath Stupa – một trong những địa điểm Phật giáo quan trọng và thu hút khách du lịch nhất Nepal – đã bị hư hại. Quản lý khách sạn Bhushan Rane cho biết không có nhân viên hay du khách nào bị thương, nhưng cơ sở sẽ tạm đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Khách sạn Hilton, tòa tháp kính 5 sao ở thủ đô Kathmandu, cũng bị phóng hỏa, khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời. Khách sạn này mới khai trương năm ngoái do Shahil Agrawal, người thừa kế tập đoàn Shanker Group, đầu tư. Đại diện Hilton xác nhận khách và nhân viên đã được sơ tán an toàn, tòa nhà sẽ được kiểm tra toàn diện sau thiệt hại.

Không chỉ khách sạn, nhiều tư dinh của chính trị gia, trong đó có cả nhà riêng của ông Oli, cũng bị tấn công.

Sự bất mãn của giới trẻ

Phong trào Gen Z lan rộng nhờ mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Instagram, nơi lan truyền nhiều hình ảnh con cái lãnh đạo Nepal hưởng thụ cuộc sống xa hoa, từ quần áo hàng hiệu đến các chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ.

Trong khi đó, hàng nghìn thanh niên Nepal vẫn phải rời bỏ quê hương để tìm việc làm ở Trung Đông, Malaysia, Hàn Quốc và các nước khác.

“Đó chính là sự phẫn uất của người dân”, ông Balaram K.C., cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Nepal, nhận định.

Ông Rajendra Bajgain, nghị sĩ thuộc đảng Quốc Đại Nepal, cho biết khách sạn hạng sang của ông mang tên Varnabas Museum, cũng bị phóng hỏa nhưng may mắn toàn bộ khách được sơ tán an toàn. Sau cái chết của nhiều người biểu tình, ông tuyên bố sẽ từ chức và bày tỏ sự đồng cảm với phong trào Gen Z.

“Tình trạng bất mãn với nạn tham nhũng ở Nepal đã tích tụ từ lâu”, ông nói, theo Reuters.