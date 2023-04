Tổng thống Joe Biden yêu cầu Nga thả nhà báo Mỹ

Moscow buộc tội ông Gershkovich làm gián điệp. Cơ quan an ninh FSB của Nga ngày 30-3 thông báo vụ bắt giữ ông Gershkovich.

Phản ứng trước sự cố trên, Tổng thống Biden ngày 31-3 nói khi rời Nhà Trắng để tới bang Mississippi đang bị bão tàn phá: "Hãy để anh ta đi".

Tổng thống Joe Biden yêu cầu Nga trả tự do cho nhà báo Mỹ. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi có định trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi ông Gershkovich bị giam giữ hay không, Tổng thống Biden cho biết: "Không có kế hoạch như vậy ngay bây giờ."

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, gọi cáo buộc gián điệp là "lố bịch" và nhấn mạnh không có bằng chứng nào chứng minh cáo buộc này.

Theo FSB, ông Gershkovich đã "thu thập thông tin bí mật quốc gia về một nhà máy quân sự". Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal cho rằng Nga đang giam giữ nhà báo của họ "dựa trên những cáo buộc sai lệch".

Không rõ tên hoặc địa điểm đặt nhà máy quân sự được nêu trong vụ việc. FSB chỉ tuyên bố họ bắt giữ nhà báo 31 tuổi ở TP Yekaterinburg, vùng Urals - Nga khi ông đang "cố gắng thu thập thông tin bí mật" mà không cung cấp bằng chứng tài liệu hoặc video liên quan.

Ông Gershkovich chịu trách nhiệm đưa tin tức từ Nga, Ukraine và các khu vực khác của Liên Xô cũ cho tờ The Wall Street Journal.

Trước khi làm việc cho tờ The Wall Street Journal, ông Gershkovich là phóng viên của hãng tin Agence France-Presse (Pháp) và báo The Moscow Times (Nga), đồng thời phụ trách tin tức cho báo The New York Times (Mỹ).

Nếu bị kết tội, nhà báo này phải đối mặt án tù từ 10-20 năm về tội gián điệp.

