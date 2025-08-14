Rò rỉ thông tin về hệ thống Golden Dome của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, tại Phòng Bầu Dục, ngày 20/5/2025. Ảnh: Reuters

Reuters trích dẫn nguồn đưa tin, Golden Dome sẽ bao gồm bốn lớp phòng thủ, trong đó có một lớp cảm biến đặt trên vệ tinh và ba lớp phòng thủ tên lửa trên mặt đất. Hệ thống sẽ được trang bị 11 khẩu đội đánh chặn tầm ngắn bố trí tại nhiều địa điểm trên khắp lục địa Mỹ, Alaska và Hawaii.

Golden Dome được thiết kế như một phiên bản mở rộng và hiện đại hóa từ hệ thống Iron Dome (vòm sắt) của Israel, nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, hành trình và siêu thanh. Hệ thống tích hợp radar, tên lửa đánh chặn, laser và cảm biến không gian để phát hiện và vô hiệu hóa tên lửa đối phương trong giai đoạn bay ban đầu, thời điểm tên lửa dễ bị đánh chặn nhất.

Một điểm đáng chú ý là việc xây dựng một bãi phóng tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo (NGI), được cho là đặt tại vùng Trung Tây Mỹ, bổ sung cho các cơ sở hệ thống phòng thủ tầm trung trên mặt đất (GMD) hiện có ở California và Alaska. NGI là phiên bản nâng cấp của tên lửa đánh chặn trong hệ thống GMD và là một phần trong “lớp phòng thủ trên cao”, cùng với hệ thống THAAD do Lockheed Martin sản xuất.

Dự án đang đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, bao gồm độ trễ trong chuỗi thông tin liên lạc và khả năng chế tạo phương tiện đánh chặn có thể chịu được quá trình tái nhập khí quyển để tiêu diệt tên lửa đối phương. Nhiều nhà lập pháp và chuyên gia cũng cho rằng dự án sẽ rất tốn kém, khó thực hiện trên thực tế.

Ngoài ra, một số hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có như Patriot, Aegis, cùng với các bệ phóng đa năng mới, sẽ được tích hợp vào lớp phòng thủ cuối cùng nhằm đối phó với nhiều loại mối đe dọa khác nhau. Hệ thống sẽ được thiết kế dưới dạng mô-đun, có thể triển khai nhanh chóng và linh hoạt ở nhiều địa điểm chiến lược.

Theo các thông tin bị rò rỉ, các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX và Boeing đang tham gia vào dự án.