Ông Trump và ông Putin được bảo vệ chưa từng có khi gặp nhau ở Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Giới chức Mỹ vừa tiết lộ loạt chi tiết về kế hoạch đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson, thành phố Anchorage, bang Alaska. Mỹ gần đây đã ban hành một số miễn trừ trừng phạt Nga với thời hạn một tuần, để lực lượng an ninh bảo vệ ông Putin có thể tới Alaska, đem theo thiết bị và vũ khí riêng.

Bloomberg dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, phương án bảo vệ ông Trump và ông Putin đang được hai bên gấp rút thống nhất cho đến sát ngày diễn ra.

Phía Mỹ và Nga thống nhất hai nhà lãnh đạo của mỗi nước đều được đảm bảo an ninh tương đương nhau. Mọi sự ưu tiên dành cho một nhà lãnh đạo đều phải được đáp ứng tương tự cho người còn lại.

Lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Nga sẽ ưu tiên theo sát ông Putin, bố trí vệ sĩ ở vòng trong, trong khi mật vụ Mỹ đảm nhiệm thêm công tác an ninh ở vòng ngoài.

Nếu có 10 mật vụ Mỹ đứng ngoài khi ông Trump và ông Putin họp riêng, sẽ có 10 người của Nga đứng ở phía bên kia với số lượng vũ khí mang theo cũng tương tự. Mọi thứ đều cân bằng theo nguyên tắc, “đồng đều về số người và số vũ khí mà họ mang theo”.

Phóng viên có mặt ở lối vào căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin vào ngày 15/8 (giờ Alaska). Ảnh: Bloomberg.

Mật vụ Mỹ và thành viên đội bảo vệ Tổng thống Nga hầu như sẽ không tương tác. Họ không được phép mở cửa xe của nhau, cũng như không ngồi chung xe.

Sự đối xứng này áp dụng từ đoàn xe hộ tống cho tới cách bố trí phiên dịch. Mỗi bên mang theo nhóm phiên dịch riêng, và ngay cả số lượng, kích cỡ phòng chờ an toàn cho hai lãnh đạo cũng được đem ra thương lượng. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết vẫn chờ phía Nga phê chuẩn toàn bộ kế hoạch an ninh cuối cùng.

“Sự an toàn của Tổng thống là ưu tiên hàng đầu”, Cơ quan mật vụ Mỹ khẳng định, đồng thời từ chối tiết lộ chi tiết biện pháp tác nghiệp.

Tại thành phố Anchorage, hàng trăm nhân viên an ninh Mỹ và Nga đã có mặt từ trước. Khách sạn trung tâm kín chỗ, bãi xe cho thuê trống hoàn toàn để dành cho đoàn xe. Nhân viên mặc vest, đeo tai nghe xuất hiện ở nhiều ngã tư; số khác mặc thường phục trà trộn trong quán cà phê, bãi đỗ xe. Cảnh sát bang Alaska và lực lượng địa phương phụ trách đảm bảo an ninh trên các tuyến đường, từng khúc cua được tính toán kỹ để giữ khoảng cách giữa hai đoàn nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.