Ảnh: Hàng loạt người ủng hộ xuống đường sau tin ông Trump bị truy tố

Phi cơ riêng của ông Trump đáp xuống Florida hôm 30/3 (ảnh: CNN)

Vài giờ sau khi Văn phòng Công tố Manhattan thông báo truy tố ông Trump, cảnh sát đã có mặt bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago. Ông Trump được cho là đang ở trong dinh thự này, CNN hôm 31/3 đưa tin.

Ở Florida, nhiều người đã xuống đường đường để thể hiện sự ủng hộ với ông Trump. Họ vẫy quốc kỳ Mỹ, lá cờ có chữ “Trump” và dòng chữ “Make America Great Again” (làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại – khẩu hiệu tranh cử của ông Trump).

Đêm ngày 30/3, nhiều người lái xe qua lại cây cầu dẫn vào dinh thự Mar-a-Lago. Họ bấm còi xe và hô vang những khẩu hiệu ủng hộ ông Trump.

“Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Trump. Tôi muốn nói với ông ấy rằng, mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ ông ấy đấu tranh. Ông ấy đang đấu tranh cho chúng tôi”, Amnon Shalev – cư dân Florida – nói.

Theo CNN, người biểu tình có thể xuống đường nhiều hơn nếu ông Trump bị xét xử và kết tội.

Người ủng hộ ông Trump xuống đường (ảnh: CNN)

Một người phất lá cờ có tên ông Trump (ảnh: CNN)

Người ủng hộ ông Trump đứng trên đường cao tốc trong đêm (ảnh: CNN)

Biểu ngữ phản đối ông Trump ở New York (ảnh: CNN)

Bên ngoài tòa án thành phố New York, một nhóm người biểu tình trải tấm biểu ngữ khổng lồ lên mặt đường. Trên đó viết: “Trump lies all the time” (Trump luôn nói dối).

Cảnh sát thành phố New York đã tăng cường lực lượng tuần tra trên đường để bảo đảm an ninh, Guardian đưa tin.

Về phần mình, ông Trump cho rằng quyết định truy tố của Văn phòng Công bố quận Manhattan là “cuộc đàn áp chính trị”. Ông Trump kêu gọi dư luận hướng mũi nhọn vào Công tố viên Alvin Bragg – người đang trực tiếp điều tra cựu Tổng thống Mỹ.

“Thay vì ngăn chặn làn sóng tội phạm đang cố chiếm lấy New York, Alvin Bragg lại đang làm một việc đáng xấu hổ. Ông ta phớt lờ những vụ giết người, trộm cắp và bạo lực mà lẽ ra ông ta nên tập tung vào”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth.

“Tôi tin rằng cuộc săn phù thủy này sẽ phản tác dụng”, ông Trump bình luận.

Nhân viên an ninh đứng bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago (ảnh: CNN)

2 người phụ nữ thể hiện sự ủng hộ với ông Trump (ảnh: CNN)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ – ông Kevin McCarthy – cũng bênh vực ông Trump.

Ông McCarthy cho rằng, Công tố viên Bragg đang “vũ khí hóa hệ thống tư pháp” để chống lại cựu Tổng thống Trump.

Ông McCarthy cảnh báo ông Bragg sẽ “phải chịu trách nhiệm” vì “lạm dụng quyền lực chưa từng có.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/anh-hang-loat-nguoi-ung-ho-xuong-duong-sau-tin-ong-trump-bi-truy-to...Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/anh-hang-loat-nguoi-ung-ho-xuong-duong-sau-tin-ong-trump-bi-truy-to-c14a25897.html