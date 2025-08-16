Tổng Bí thư: Công an phải trở thành điểm tựa bình yên cho nhân dân

Ngày 16/8, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, trong đó nhấn mạnh 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay khi mới ra đời cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Công an luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp với Quân đội và các lực lượng khác làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, nhân dân; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Công an lập nhiều chiến công, thành tích thầm lặng nhưng "vô cùng oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước".

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, Công an gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ vững chắc an ninh trật tự; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

"Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân. Hàng vạn tấm gương dũng cảm, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ngày đêm tận tụy hoàn thành tốt nhiệm vụ", Tổng Bí thư viết.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Dự

Theo Tổng Bí thư, hiện nay cả nước đang ra sức thi đua thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng với quyết tâm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới phát triển, giàu mạnh, phồn vinh. Cuộc cách mạng "sắp xếp giang sơn" đồng loạt vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở 34 địa phương trên cả nước mở ra không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

"Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân rất nặng nề nhưng vô cùng vinh quang", Tổng Bí thư viết và yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, không ngừng củng cố bản chất giai cấp công nhân, sự gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất biến, yêu cầu khách quan, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Công an cần thường xuyên duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân; quan tâm chăm lo, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thật sự trở thành "điểm tựa bình yên của nhân dân".

Lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện ở tầm cao sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng; an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển. Bảo vệ Đảng trong giai đoạn hiện nay không chỉ là vai trò lãnh đạo, cầm quyền, chế độ XHCN, nền tảng, tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, xử lý các tình huống khủng hoảng, tình huống khẩn cấp quốc gia, đẩy lùi các nguy cơ; mà còn bảo đảm thực hiện bằng được hai mục tiêu 100 năm. Trước mắt, Công an cần đảm bảo thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt những tấm gương Công an nhân dân tiêu biểu, tháng 8/2025. Ảnh: Phạm Dự

Đồng thời, Công an nhân dân giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là triển khai có hiệu quả 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gồm Nghị quyết 57, 59, 66 và 68. Ngành cần phát hiện kịp thời và kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tháo gỡ "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách; ngăn chặn từ sớm các biểu hiện chệch hướng, trục lợi, lợi ích nhóm; vô hiệu hóa hoạt động chống phá thể chế, chính sách, pháp luật.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh, Công an cần tập trung phát triển công nghiệp an ninh, cùng với công nghiệp quốc phòng "thật sự là mũi nhọn của công nghiệp quốc gia"; triển khai mạnh mẽ các hoạt động tạo lập kinh tế dữ liệu.

"Triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh số, an ninh dữ liệu, an ninh kết nối, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, trọng điểm", bài viết nêu.

Ngoài ra, lực lượng Công an nhân dân cần chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngành cần đưa việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy thành nhu cầu văn hóa, việc làm thường xuyên, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ.