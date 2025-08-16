Ông Trump: Mỹ và Nga nhất trí phần lớn về nhượng bộ lãnh thổ

Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 15/8, phóng viên Sean Hannity của Fox News đặt câu hỏi cho Tổng thống Donald Trump về những nhượng bộ lãnh thổ giúp Nga nắm giữ các khu vực họ chưa kiểm soát và khả năng Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán và nhất trí phần lớn. Cuộc gặp diễn ra rất nồng ấm. Tổng thống Vladimir Putin là người mạnh mẽ và cực kỳ cứng rắn. Tôi nghĩ đã tới lúc kết thúc điều này và Ukraine phải đồng ý với việc đó", ông Trump nói.

Tổng thống Trump và phóng viên Sean Hannity trong cuộc phỏng vấn ngày 15/8. Ảnh: Fox News

Ông Trump khuyên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên đạt được thỏa thuận. "Mọi việc giờ đây thật sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky. Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Zelensky, ông Putin và tôi", Tổng thống Mỹ cho hay.

Theo ông Trump, cả Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine đều muốn ông tham dự cuộc họp tiềm năng trong tương lai. Khi được hỏi liệu hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được trong khoảng thời gian tương đối ngắn hay không, ông chủ Nhà Trắng nói "đúng vậy, khá ngắn".

Tổng thống Trump cũng thừa nhận đã sai lầm khi cho rằng xung đột Ukraine dễ giải quyết nhất. "Tôi nghĩ đây là điều dễ nhất, song thực ra lại là khó nhất", ông nói. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự Ukraine trong 24 giờ sau khi nhậm chức.

Cuộc họp báo chớp nhoáng sau thượng đỉnh Nga - Mỹ. Video: RIA Novosti, Nhà Trắng

Tổng thống Trump từ chối nêu chi tiết về những vấn đề đang cản trở thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, cho hay "muốn xem chúng tôi có thể đạt được điều gì". Ông vẫn ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, dù hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

"Tôi cho rằng cuộc gặp này xứng đáng 10 điểm, do chúng tôi đã rất hòa hợp. Thật tốt đẹp khi hai siêu cường hòa hợp, đặc biệt là khi họ đều là cường quốc hạt nhân. Chúng ta là số một, họ đứng thứ hai, đó là chuyện rất quan trọng", ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng hoãn áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trong 2-3 tuần nữa, song cảnh báo Moskva có thể đối mặt những hậu quả nghiêm trọng khác.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một sau hội nghị thượng đỉnh tại bang Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin ngày 15/8 tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài khoảng ba tiếng, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Ông Putin bắt đầu cuộc họp báo và tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Tổng thống Putin thừa nhận quan hệ Mỹ - Nga chịu ảnh hưởng trong thời gian qua, xuống mức thấp nhất từ Chiến tranh Lạnh và không có hội nghị thượng đỉnh nào trong vòng 4 năm gần đây. Ông Putin cũng đề xuất tổ chức hội nghị tiếp theo ở Moskva và Tổng thống Trump nói điều này có thể diễn ra.

Ông Trump cho biết sẽ thông báo cho NATO và Ukraine về cuộc gặp với Tổng thống Nga, nhận định Washington và Moskva đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào. Tổng thống Trump cũng khẳng định ông luôn có quan hệ tuyệt vời với ông Putin.