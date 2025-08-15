Tam giác quỷ Alaska: 20.000 người biến mất ở khu vực mất tích bí ẩn nhất nước Mỹ

Tam giác quỷ Alaska là một trong những khu vực bí ẩn nhất ở Mỹ. Ảnh: Daily Astorian

Vùng đất bí ẩn ở cực bắc nước Mỹ

Tam giác quỷ Alaska là khu vực nối 3 thành phố Anchorage và Juneau ở phía nam với Utqiagvik (trước đây là Barrow) ở bờ biển phía bắc bang Alaska, Mỹ. Giống như nhiều vùng hoang dã khác của Alaska, khu vực này sở hữu địa hình hiểm trở nhất Bắc Mỹ: Rừng taiga rậm rạp, núi đá sắc nhọn, hồ băng và những khoảng hoang vu bất tận.

Việc người lạc trong vùng hoang dã Alaska không có gì lạ, nhưng điều gây rùng mình là số lượng người mất tích quá lớn và hầu như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thi thể, đồ đạc, hay mảnh vỡ máy bay cũng hiếm khi được tìm thấy.

Theo Sky History, kể từ thập niên 70, hơn 20.000 người đã biến mất trong Tam giác quỷ Alaska, bao gồm hành khách máy bay, người leo núi, dân địa phương lẫn khách du lịch. Tỷ lệ người mất tích ở bang này cao gấp đôi mức trung bình toàn nước Mỹ.

Những vụ biến mất khó lý giải

Ông Hale Boggs, lãnh đạo phe đa số Hạ viện Mỹ, mất tích tại Tam giác quỷ Alaska năm 1972. Ảnh: Bettmann Archive

Sự chú ý của dư luận đối với Tam giác quỷ Alaska bắt đầu từ năm 1972, khi chiếc máy bay chở ông Hale Boggs, lãnh đạo phe đa số Hạ viện Mỹ, và ông Nick Begich, Hạ nghị sĩ bang Alaska, biến mất khi bay từ thành phố Anchorage tới thành phố Juneau.

Chiến dịch tìm kiếm sau đó huy động 50 máy bay dân sự và 40 máy bay quân sự, rà soát khu vực rộng 82.880 km² (lớn hơn diện tích bang Maine, Mỹ), nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của máy bay hay 4 người trên khoang, gồm phi công Don Jonz và trợ lý Russell Brown.

Những vụ mất tích bí ẩn khác gồm:

Paul Lemaitre (65 tuổi) biến mất khi chỉ cách đích marathon 60m, dù khu vực tìm kiếm rất nhỏ và có chó nghiệp vụ hỗ trợ nhưng không có dấu hiệu nào của ông Lemaitre .

Alan Foster, phi công dày dạn với gần 10.000 giờ bay, biến mất khỏi radar năm 2013 ngay sau khi cất cánh, không có tín hiệu cầu cứu.

Richard Griffiths, nhà phát minh thiết bị sinh tồn, mất tích sau khi đi tới khu vực sông White (phụ lưu sông Yukon).

Theo Sky History, có những vụ mất tích được làm sáng tỏ một phần. Thợ săn Gary Frank Sotherden mất tích từ thập niên 70, đến thập niên 90 mới tìm thấy hộp sọ của thợ săn này gần sông Porcupine. Kết quả giám định ADN năm 2022 xác nhận đó là ông Sotherden, với dấu vết cho thấy thợ săn này bị gấu tấn công.

Giả thuyết siêu nhiên và lời giải khoa học

Sinh vật huyền thoại Kushtaka có hình dạng giống rái cá. Ảnh: Pinterest

Với địa hình rộng lớn - Alaska có diện tích hơn gấp đôi bang Texas - việc tìm người ở đây “khó như tìm một phân tử trong đống rơm”. Tỷ lệ mất tích quá cao khiến nhiều người tin rằng có yếu tố khác thường:

Vùng xoáy năng lượng: Nơi từ trường mạnh làm nhiễu la bàn, thậm chí ảnh hưởng đến thời gian và không gian.

UFO (vật thể bay không xác định) và người ngoài hành tinh: Alaska là điểm nóng của các báo cáo thấy vật thể bay không xác định.

Sinh vật huyền thoại Kushtaka: Trong truyền thuyết của người Tlingit và Tsimshian (2 bộ tộc bản địa sống ở khu vực Đông Nam Alaska và Tây Bắc Canada), đây là loài quái vật giống rái cá khổng lồ, có thể biến thành người để dụ nạn nhân.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra nguyên nhân hợp lý hơn: Các khối băng khổng lồ và sông băng ở Alaska chứa nhiều hang động, khe nứt sâu bằng tòa nhà và bão tuyết quanh năm có thể chôn vùi hoàn toàn máy bay hoặc người lạc chỉ trong vài giờ. Ngoài ra, hiện tượng “lệch từ” khiến la bàn sai tới 30 độ cũng đủ để người đi rừng hoặc phi công mất phương hướng.

Nhà thám hiểm Steven Rinella nhận định trên trang Sky History: “Không phải ‘siêu nhiên’ mà đây là ‘siêu tự nhiên’… Với tôi, không có Tam giác quỷ Alaska, chỉ có Alaska mà thôi”. Ông Rinella từng trực tiếp leo xuống sông băng và thấy rõ chúng có thể nuốt chửng con người mà không để lại dấu vết.

Dù lý giải khoa học khá thuyết phục, sức hút của các giả thuyết siêu nhiên vẫn khiến Tam giác quỷ Alaska trở thành một trong những vùng đất bí ẩn nhất nước Mỹ.