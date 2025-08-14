Bà Melania Trump yêu cầu ông Hunter Biden bồi thường 1 tỉ USD vì bình luận "nhạy cảm"

Fox News ngày 13-8 đưa tin bà Melania Trump muốn ông Hunter Biden phải bồi thường 1 tỉ USD vì "những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng, hạ thấp và kích động" nhắm vào bà, đồng thời đề nghị ông Hunter Biden ngay lập tức xóa và rút lại nội dung đó, xin lỗi hoặc phải đối mặt với hành động pháp lý.

Fox News đã có được bức thư mà luật sư tư vấn pháp lý cho đệ nhất phu nhân Mỹ, Alejandro Brito, gửi cho Hunter Biden và luật sư của ông, Abbe Lowell, vào ngày 6-8.

Ông Hunter Biden. Ảnh: AP

Theo AP, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Andrew Callaghan tháng này, ông Hunter Biden - con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden - đã đưa ra hai bình luận, cáo buộc ông Epstein đã giới thiệu bà Melania Trump với đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ông Hunter Biden nói: "Ông Epstein đã giới thiệu bà Melania Trump với Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ này rất rộng và sâu sắc. Đó là cách Melania, đệ nhất phu nhân, và tổng thống gặp nhau".

Ông Hunter Biden cũng chỉ trích "giới tinh hoa" và những người khác trong Đảng Dân chủ "đã làm suy yếu cha mình trước khi ông rút khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm ngoái".

Luật sư Brito viết trong một bức thư gửi ông Hunter Biden: "Những tuyên bố này là sai sự thật, phỉ báng và cực kỳ tục tĩu. Những phát ngôn của ông Hunter Biden đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được truyền thông trên toàn thế giới đưa tin, khiến đệ nhất phu nhân gánh chịu tổn hại nặng nề về tài chính và danh tiếng".

Theo luật sư Brito, "nguồn gốc" cho những tuyên bố sai sự thật của ông Hunter Biden đến từ "kẻ bịa đặt Michael Wolff, người đã đăng những lời dối trá của mình trên tờ Daily Beast trong bài báo có tựa đề 'Melania Trump rất liên quan đến vụ bê bối Epstein'".

"Sau khi nhận được yêu cầu của chúng tôi chỉ một tuần trước, tờ Daily Beast đã gửi lời xin lỗi tới bà Melania Trump và rút lại những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng bằng cách xóa toàn bộ bài báo" - luật sư Brito thông tin thêm.

Tổng thống Donald Trump và vợ từ lâu tuyên bố rằng họ quen biết nhau nhờ được Paolo Zampolli, chủ một công ty người mẫu, giới thiệu tại một bữa tiệc Tuần lễ Thời trang New York năm 1998.

Luật sư đại diện cho ông Hunter Biden, Abbe Lowell, không bình luận khi được liên lạc hôm 13-8.