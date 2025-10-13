Tổng thống Donald Trump cảnh báo nóng Nga về "vũ khí đáng kinh ngạc"

Hôm 12-10, trên đường đến Israel trên chiếc Air Force One, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ gửi tên lửa tầm xa Tomahawk tới Ukraine nếu Moscow không sớm kết thúc cuộc xung đột ở đó, theo hãng tin AP.

“Tomahawk là một vũ khí đáng kinh ngạc, một vũ khí tấn công cực mạnh. Thành thật mà nói, Nga không muốn thứ đó đâu” - ông Donald Trump cảnh báo.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp lời: "Tôi có thể nói với họ rằng nếu xung đột không được giải quyết, thì chúng tôi rất có thể sẽ làm vậy. Chúng tôi có thể không làm vậy, nhưng chúng tôi có thể làm vậy. Tôi nghĩ việc nêu vấn đề này ra là phù hợp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới trước khi lên chiếc Air Force One để đến Israel hôm 12-10 - Ảnh: AP

Bình luận này được đưa ra sau khi ông Donald Trump điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đề cập đến khả năng triển khai tên lửa Tomahawk trong cuộc trò chuyện đó.

Bình luận của ông Donald Trump nhanh chóng được các cơ quan truyền thông Nga - bao gồm TASS và RT - đưa lên đầu trang chủ.

Theo RT, mỗi tên lửa Tomahawk có giá ước tính khoảng 1,3 triệu USD và có tầm bắn 2.500 km, nghĩa là chúng có khả năng vươn tới Moscow và xa hơn nữa.

Bình luận về khả năng Ukraine được nhận vũ khí này trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết "phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga".

Ông chủ Điện Kremlin cũng lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ và điều này đồng nghĩa với "một giai đoạn leo thang mới về chất" trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, theo TASS.

Bình luận này đã được ông Putin đưa ra vào hôm 2-10, khi bắt đầu có những bàn luận về khả năng Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine.

Theo RT, ông Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột, nhưng "nguyên nhân gốc rễ" cần phải được giải quyết trước, bao gồm quyền của người dân Nga sống ở Ukraine, sự mở rộng của NATO... đồng thời cáo buộc Kiev không muốn chấm dứt xung đột.