Tổng thống Biden lần đầu thăm châu Á

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 18-5 cho biết nguồn tin tình báo nước này tiết lộ về khả năng Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân hoặc cả hai "trước, trong hoặc sau" chuyến đi của ông Biden. Giới phân tích nhận định một diễn biến như thế có thể phủ bóng chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ. Bất chấp chính quyền ông Biden cam kết phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, vẫn chưa có tiến triển nào đạt được cho đến nay. Thay vào đó, Bình Nhưỡng đã nối lại thử nghiệm tên lửa. Đáng chú ý, Triều Tiên hồi tháng 3-2022 tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên trong 4 năm. Trang Politico cho biết tại cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Yoon sẽ thúc giục ông Biden cho phép triển khai lại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc. Washington cho đến nay vẫn bác bỏ ý tưởng này. Thay vào đó, ông Biden sẽ tìm cách trấn an nhà lãnh đạo Hàn Quốc bằng cách bật đèn xanh với yêu cầu triển khai thêm hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Mỹ từng bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Triều Tiên trong nhiều năm trước khi rút số vũ khí này về vào năm 1991 để khuyến khích Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân còn non trẻ lúc đó.