Chiến sự Nga - Ukraine 10-8: Giao tranh quy mô ‘Thế chiến II’ ở Pokrovsk

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có diễn biến mới trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga về xung đột ở Ukraine.

“Thế chiến II” ở Pokrovsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 9-8 đã có 79 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga. Giao tranh vẫn tiếp diễn trên 4 mặt trận, trong đó ác liệt nhất diễn ra ở làng Novopavlivka (tỉnh Donetsk).

Ngày qua, ông Viktor Tregubov - phát ngôn viên Nhóm chiến lược Dnipro của Ukraine - nói rằng tình hình ở khu vực TP Pokrovsk (Donetsk) đang ở mức khó khăn nhất trong năm nay với quy mô tương tự Thế chiến II.

“Tình hình ở khu vực Pokrovsk là khó khăn nhất trên mặt trận này trong năm qua, ngoại trừ vài tuần vào mùa xuân. Đây là vị trí then chốt đối với quân Nga, bao gồm trong chiến dịch mùa hè này. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tình hình có lẽ còn khó khăn hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây, bởi vì quân Nga đã triển khai một lực lượng quân số khổng lồ” - ông Tregubov nói.

Lữ đoàn Cơ giới 21 của Ukraine tham chiến trên chiến trường. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE/X

Theo người phát ngôn, Nga đang cố gắng tiến công từ hai hướng cùng lúc, cắt đứt TP từ hai phía tây nam và phía đông bắc.

“Quy mô thực sự gần với Thế chiến thứ II, thậm chí không phải là các cuộc chiến tranh cục bộ như ở Chechnya hay Afghanistan” - ông Tregubov nói.

Ông Tregubov nói thêm rằng Nga hiện áp dụng chiến thuật xâm nhập vào hậu phương của Ukraine như Moscow đã làm vào mùa xuân.

. Chính quyền các địa phương ở Ukraine tiếp tục báo cáo về các đợt tấn công của Nga trong ngày 9-8.

Cảnh sát quốc gia Ukraine báo cáo về 1 phụ nữ đã thiệt mạng và 8 người bị thương do “hơn 100 cuộc không kích” của Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk trong 24 giờ qua.

Cũng theo cơ quan này, 3 cảnh sát Ukraine nằm trong số gần 20 người bị thương trong 1 cuộc tấn công liên tiếp của máy bay không người lái (UAV) Nga vào 1 xe buýt ở ngoại ô tỉnh Kherson ngày qua.

Thị trưởng TP Kharkiv (Kharkiv) - ông Ihor Terekhov đưa tin rằng 1 UAV của Nga đã tấn công 1 cửa hàng đồ nội thất vào ngày 9-8 khiến 6 người bị thương.

Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng 1 phụ nữ đã thiệt mạng trong sân nhà do cuộc tấn công của Nga vào cộng đồng Stepnohirsk thuộc tỉnh này.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tính đến ngày 9-8, Nga đã tổn thất khoảng 1.062.290 quân tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 940 thương vong trong 24 giờ qua.

Ông Zelensky: Sẽ không chấp nhận nỗ lực “chia cắt Ukraine”

Tối 9-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lên tiếng trước thông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất Kiev cần nhượng lãnh thổ Ukraine để chấm dứt chiến sự, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, ngày 8-8, đài CNN đưa tin rằng các quan chức Nga được cho là đã đưa cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff một danh sách yêu cầu ngừng bắn, trong đó có việc Ukraine từ bỏ vùng Donbass ở phía đông - phần lớn khu vực này hiện đã do Nga kiểm soát - cũng như bán đảo Crimea.

Bình luận về thông tin này, ông Zelensky cảnh báo rằng nếu không có một “nền hòa bình thực sự” thì Nga cuối cùng sẽ nối lại hành động ở Ukraine.

“Chúng tôi sẽ không cho phép nỗ lực thứ hai của Nga nhằm chia cắt Ukraine. Chúng tôi hiểu rõ về Nga, nếu có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba. Đó là lý do chúng tôi kiên định với lập trường rõ ràng của Ukraine” - ông Zelensky nói.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tại Alaska.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Trước đó trong ngày, ông Zelensky đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine để chấm dứt chiến sự, khẳng định rằng “người Ukraine sẽ không tặng đất của mình”.

Dù bác bỏ đề xuất mới nhất, ông Zelensky vẫn nhắc lại trong bài phát biểu tối 9-8 về niềm tin rằng ông Trump sẽ có thể đảm bảo một nền hòa bình công bằng cho Ukraine.

“Tôi chưa nghe bất kỳ đối tác nào của chúng tôi bày tỏ nghi ngờ về khả năng của Mỹ trong việc đảm bảo chấm dứt chiến sự. Tổng thống Mỹ có đòn bẩy và quyết tâm” - ông Zelensky lưu ý.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga kêu gọi tăng cường năng lực chống UAV

Ngày 9-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã có chuyến thăm tới Vùng Kaliningrad, cực tây của Nga, để kiểm tra các cơ sở quân sự và xã hội của Hạm đội Baltic, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Belousov, ưu tiên hàng đầu là tăng cường khả năng chiến đấu của hệ thống giám sát bờ biển và hệ thống phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng UAV vào Kaliningrad.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine đã phóng hơn 90 UAV và hơn 40 quả đạn pháo vào tỉnh này của Nga trong ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Ukraine đã mất hơn 1.395 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Nghị sĩ Nga: EU đang cố ngăn việc giải quyết hòa bình sớm ở Ukraine

Ngày 9-8, ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - nói rằng các lực lượng phản đối giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine đã gia tăng ở các nước châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, theo TASS.

“‘Phe chiến tranh’ ở châu Âu đang tập hợp lực lượng trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska. Ông Zelensky thì liên tục gọi cho [Thủ tướng Anh Keir] Starmer, [Tổng thống Pháp Emmanuel] Macron, và chắc chắn là cả [Thủ tướng Đức Friedrich] Merz cùng [Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula] von der Leyen” - ông Slutsky viết trên Telegram.

Ông Slutsky nhận định các chính trị gia châu Âu đang tìm cách hoặc đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump vào một liên minh chống Nga, hoặc ngăn chặn việc ký kết hòa bình và giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Slutsky cho rằng những diễn biến này có thể làm suy yếu vị thế của các chính trị gia châu Âu.

EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Slutsky.