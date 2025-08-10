Đề xuất bất ngờ của Tổng thống Putin trước thượng đỉnh Nga - Mỹ?

Theo tạp chí The Economist, thỏa thuận ngừng bắn một phần sẽ áp dụng cho các hoạt động trên không và trên biển.

Trong khi các cuộc thảo luận đó vẫn đang tiếp diễn, The Economist lưu ý rằng lập trường của Ukraine, Nga và Mỹ vẫn còn cách xa nhau. Hiện vẫn khó xác định hình thức của thỏa thuận hòa bình mà ba nước đang bàn thảo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong bối cảnh này, tạp chí đã nêu chi tiết một diễn biến riêng biệt nhưng có liên quan: cuộc gặp giữa Đặc phái viên của của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Tổng thống Nga Putin cách đây vài ngày.

Tại cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ đồng hồ, ông Witkoff đã nêu ra khả năng Nga được tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các hạn chế đối với thương mại hydrocarbon.

Đổi lại, Tổng thống Putin được cho là đã đề xuất ngừng bắn nếu Ukraine tự nguyện rút quân khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk.

Nỗi lo của châu Âu

Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là một trong những chủ đề chính tại cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15-8.

Chỉ vài giờ trước khi công bố thông tin về cuộc gặp, ông Donald Trump cho rằng việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine có thể là một giải pháp.

Tờ The Wall Street Journal dự đoán ông Putin có thể đưa ra một tối hậu thư cho ông Donald Trump tại cuộc gặp. Tối hậu thư này có thể bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát để đổi lấy việc Moscow rút quân khỏi các khu vực khác.

Trong khi đó, các nước châu Âu và Ukraine đã đưa ra kế hoạch hòa bình riêng, bác bỏ đề nghị ngừng bắn của Nga để đổi lấy việc Ukraine rút quân khỏi Donetsk. Điều này cho thấy họ không đồng tình với cách tiếp cận của Nga và đang theo đuổi một con đường khác.

Ngoài ra, châu Âu muốn tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình với Nga, và tương lai của Ukraine không thể được quyết định nếu không có sự tham gia của Kiev.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tương lai của Ukraine không thể được định đoạt mà không có Ukraine.

Tờ New York Times dẫn lời hai quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết giới lãnh đạo châu Âu ngày càng lo ngại hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga có thể soạn thảo một thỏa thuận mà sau đó sẽ được áp đặt lên Ukraine.