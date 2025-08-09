Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực

Theo nguồn tin, mục đích của các nhiệm vụ này là giám sát các vụ thử hạt nhân tiềm năng trong khí quyển do Nga tiến hành.

Các chuyến bay được thực hiện gần các cơ sở chiến lược nằm trong khu vực Murmansk, nơi Hạm đội Phương Bắc của Nga đóng quân, đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Máy bay WC-135R của Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Vào ngày 5-8, một chiếc WC-135R của Không quân Mỹ, với tên gọi COBRA29, đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Đông Anglia và hướng đến bờ biển phía Tây Na Uy. Máy bay đã bay vòng quanh biển Barents, phía Bắc Murmansk và phía Tây quần đảo Bắc Cực Novaya Zemlya của Nga. Chuyến bay kéo dài khoảng 14 giờ trước khi quay trở lại Anh.

Theo trang Avia-Pro, khu vực Murmansk, giáp với các thành viên NATO là Na Uy và Phần Lan, là nơi đặt nhiều căn cứ hải quân và không quân chiến lược. Các nhà phân tích cho rằng các chuyến bay này liên quan đến việc Nga có thể đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik (tên gọi NATO là SSC-X-9 Skyfall). Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được Nga cho là có thể qua mặt các hệ thống phòng không phương Tây và bay với tầm xa gần như không giới hạn.

Trước đó, các quan chức Nga cho biết Moscow "không còn coi mình bị ràng buộc" bởi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Hình ảnh vệ tinh năm ngoái cho thấy các cuộc thử nghiệm tại Novaya Zemlya, làm gia tăng sự giám sát của phương Tây đối với các hoạt động của Nga trong khu vực. Các nhà phân tích theo dõi chuyến bay WC-135R trực tuyến cho rằng chuyến bay có thể đang theo dõi các cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik tiếp theo của Nga.

Hiện chính quyền Nga cũng như Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận liên quan đến các chuyến bay này.