Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

Chiều 10-8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra liên quan đến vụ hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, tối 9-8, gia đình chị N.T.T. (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc chị T. bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời triệu tập người đàn ông tên Đặng Chí Thành lên trụ sở Công an để làm việc.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T. và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Người đàn ông đánh người phụ nữ. Ảnh: Gif

Qua làm việc với Thành, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân do có xích mích, mâu thuẫn trước đó.

Chứng kiến vụ việc, chị T.T.H. (bảo vệ tại chung cư Sky Central) cho biết khoảng 22 giờ 15 phút tối 9-8, chị đang trực ở trong phòng trực camera. Khi phát hiện thấy sự việc cô gái bị đánh, chị H. đã chạy ra cùng 2 người khác can ngăn.

"Lúc đó, tôi chạy ra thì có một người bảo vệ khác tên Q. và một nam thanh niên chạy lại can ngăn người đàn ông hành hung người phụ nữ. Cô gái sau đó khóc nói: "Tại sao anh lại đánh em? Người đàn ông trả lời: "Mày đánh con tao". Nhưng người phụ nữ phản hồi ngay: "Em có đánh con anh đâu"- chị H. kể lại.