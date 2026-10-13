Tượng đài Tổ quốc ở Kiev với quốc huy được cập nhật. Ảnh RIA

"Thỏa thuận về dầu diesel có thể đẩy nhanh việc kết thúc xung đột. Và điều này có thể là một lợi ích lớn cho người dân Ukraine. Xét cho cùng, bất cứ điều gì có thể chấm dứt xung đột này nhanh hơn, ngăn chặn đổ máu và chết chóc nhanh hơn, đều là một lợi ích lớn cho những người vẫn còn sống", nhà phân tích nhấn mạnh.

Theo ông, hiện vẫn chưa rõ các thỏa thuận mới sẽ tác động chính xác như thế nào đến cuộc xung đột, nhưng rõ ràng chúng sẽ gây bất lợi cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Tất cả những điều này đều tồi tệ đối với Ukraine và các nỗ lực quân sự của nước này. Đó không phải lỗi của ông Trump, mà là lỗi của châu Âu. Và đó cũng là lỗi của ông Zelensky, bởi vì cuộc xung đột lẽ ra có thể tránh được hoàn toàn và ngăn chặn được ở nhiều giai đoạn", chuyên gia nhận định.

Hôm thứ Bảy, tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng ông Zelensky đã nhiều lần có khả năng giải quyết xung đột ở Ukraine nhưng đã không làm vậy. Do đó, ông nói, Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới. Sau đó, ông Trump kêu gọi tổ chức bầu cử sớm ở Ukraine. Điều này diễn ra sau thỏa thuận với Nga về nguồn cung cấp nhiên liệu diesel, vốn vấp phải sự chỉ trích ở Kiev.