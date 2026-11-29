Trong một căn hầm ngầm ở mặt trận phía đông, Chuẩn tướng Ukraine Andriy Biletsky đã vạch ra lằn ranh đỏ đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào: việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi Donbass, khu vực miền đông mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nhắm tới và phần lớn hiện do Nga kiểm soát, là điều “không thể chấp nhận”, theo Washingtonpost.

Chuẩn tướng Ukraine Andriy Biletsky. Ảnh The Washington Post

Quan điểm cứng rắn của tướng Biletsky không phải là cá biệt. Những lập trường tương tự từ các nhân vật quân sự có ảnh hưởng đang cho thấy Tổng thống Zelensky phải đối mặt với những giới hạn đáng kể trong khả năng đưa ra nhượng bộ lãnh thổ nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Ông Biletsky hiện là một trong những chỉ huy quân sự có ảnh hưởng lớn của Ukraine, chịu trách nhiệm chỉ huy một khu vực chiến tuyến trải rộng trên phần lớn hai tỉnh Donetsk và Lugansk, chiếm khoảng 1/4 tổng chiều dài mặt trận đang hoạt động.

Donbass trở thành lằn ranh đỏ trong đàm phán

Donbass, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, từ lâu đã là một trong những trọng tâm của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Moscow coi việc kiểm soát toàn bộ khu vực này là mục tiêu chiến lược, trong khi Kiev kiên quyết phản đối việc từ bỏ lãnh thổ có chủ quyền.

Tuyên bố của tướng Biletsky phản ánh tâm lý phản đối mạnh mẽ trong một bộ phận giới quân sự Ukraine đối với bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu lực lượng nước này rút khỏi toàn bộ Donbass.

Đối với những người đang trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, việc rút quân không chỉ đồng nghĩa với mất quyền kiểm soát lãnh thổ mà còn đặt ra những vấn đề lớn về an ninh và khả năng phòng thủ lâu dài của Ukraine.

Ông Zelensky đối mặt bài toán khó

Lập trường của các chỉ huy quân sự như Biletsky đặt Tổng thống Zelensky trước một bài toán chính trị và quân sự phức tạp.

Một mặt, Kiev phải cân nhắc khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến kéo dài. Mặt khác, bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ lớn nào, đặc biệt là việc từ bỏ Donbas, đều có nguy cơ vấp phải sự phản đối từ lực lượng quân đội và những người không chấp nhận việc Ukraine mất thêm lãnh thổ.

Theo nhận định của The Washington Post, những quan điểm cứng rắn như của tướng Biletsky cho thấy không gian lựa chọn của ông Zelensky trong các cuộc thương lượng hòa bình với Moscow đang bị thu hẹp đáng kể.

Vấn đề Donbass vì thế không chỉ là cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, mà còn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh nào.