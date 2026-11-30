Đại sứ quán Nga tại Italy. Ảnh minh họa: TASS

“Nga nhiều lần cảnh báo cộng đồng quốc tế về mối nguy hiểm đặc biệt khi ủng hộ chính quyền Kiev", Đại sứ quán Nga tuyên bố trên kênh Telegram đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Zelensky không ngừng tìm cách lôi kéo càng nhiều quốc gia càng tốt vào cuộc chiến chống Nga.

Cơ quan ngoại giao Nga nhận định, Rome đã đặt đường lối ủng hộ Ukraine làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại. Theo Moscow, việc Ukraine sử dụng lãnh thổ các quốc gia láng giềng để mở rộng phạm vi chiến sự nhằm vào Nga cần trở thành hồi chuông cảnh tỉnh đối với chính quyền Italy.

“Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ những lo ngại trong giới chính phủ, nghị viện cũng như toàn thể xã hội về việc Kiev vừa thực hiện thêm một bước đi nguy hiểm nhằm mở rộng các hoạt động mà chúng tôi gọi là khủng bố trên toàn khu vực Địa Trung Hải. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai các đại diện Ukraine quyết định sử dụng lãnh thổ và vùng biển Italy để tiến hành thêm một cuộc tấn công khủng bố”, các nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Trước đó, cựu Thượng nghị sĩ Italy Gianluigi Paragone, trong bài viết đăng trên báo La Verità, cho rằng cuộc tấn công nhằm vào một cảng biển của Libya đã biến Ukraine thành bên tấn công.

Ông nhấn mạnh đòn tập kích của Ukraine nhằm vào Benghazi không phải sự cố ngẫu nhiên, mà là một “màn phô diễn ý đồ đưa xung đột vào Địa Trung Hải” nhằm tạo lợi thế gây sức ép, trong đó có cả đối với Italy.