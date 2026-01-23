Tiêm kích Su-35 Nga hộ tống máy bay ném bom Tu-22M3 mang tên lửa siêu vượt âm áp sát NATO

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Tu-22M3 được hộ tống bởi tiêm kích Su-35S và Su-30SM trong suốt hành trình. Chuyến bay kéo dài hơn 5 giờ, trong đó một số đoạn đã bị máy bay chiến đấu của các quốc gia NATO theo dõi.

Máy bay ném bom Tu-22M3 và máy bay chiến đấu Su-35. (Nguồn: MW)

Mặc dù ba nước Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia, từng là một phần của Liên Xô không sở hữu lực lượng tiêm kích riêng, NATO vẫn duy trì sự hiện diện không quân luân phiên tại đây nhằm giám sát các hoạt động quân sự của Nga trong khu vực.

Tu-22M3: 'Cánh tay vươn xa' của Nga

Tu-22M3 là máy bay ném bom siêu thanh có khả năng mang vũ khí hạt nhân và đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga – Ukraine. Với tầm bay xa và hỏa lực mạnh, loại máy bay này cho phép Nga thực hiện các đòn tấn công tầm xa, thậm chí vươn sâu vào không phận các nước NATO nếu cần thiết.

Trong các chuyến tuần tra, Tu-22M3 thường được trang bị tên lửa hành trình Kh-32, một trong những vũ khí chống hạm mạnh nhất hiện nay. Kh-32 có tầm bắn lên tới khoảng 1.000 km, đạt tốc độ cuối Mach 5 và sử dụng quỹ đạo phức tạp với pha bổ nhào dốc đứng khi tiếp cận mục tiêu, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Phiên bản tiền nhiệm của Kh-32 là Kh-22 từng cho thấy khả năng xuyên thủng rất cao, gần như vượt ngoài khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không Patriot và S-300 mà Ukraine đang sử dụng.

Không chỉ tham gia tác chiến thực tế, Tu-22M3 còn được sử dụng trong các hoạt động răn đe chiến lược. Trong cuộc tập trận Zapad 2025 diễn ra vào tháng 9/2025, các máy bay này đã mô phỏng các đòn tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào mục tiêu của NATO.

Su-35 – 'Lá chắn' trên không cho máy bay ném bom

Tiêm kích Su-35 được đánh giá là đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom nhờ tầm bay rất xa, lên tới gần 2.000 km, gần gấp đôi so với nhiều tiêm kích phương Tây như F-22 hay F-35.

Máy bay được trang bị radar Irbis-E cỡ lớn, có thể phát hiện các mục tiêu trên không kích thước lớn ở khoảng cách tới 400 km, cho phép cảnh báo sớm các mối đe dọa tiềm tàng đối với đội hình máy bay ném bom. Giống như Tu-22M3, Su-35 cũng có khả năng bay hành trình ở tốc độ siêu âm mà không cần bật động cơ đốt sau, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tầm hoạt động.

Su-35 là phiên bản nâng cấp sâu của tiêm kích Su-27 – dòng máy bay được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1984, với nhiệm vụ chủ yếu là hộ tống các máy bay ném bom tầm xa như Tu-22M3 trong các kịch bản tác chiến tại châu Âu và Vương quốc Anh.

Sau khi Nga mất các căn cứ tiền tuyến ở Đông Âu và khu vực này gia nhập NATO, Moscow buộc phải ưu tiên phát triển và triển khai các nền tảng không quân cùng vũ khí có tầm bay xa hơn. Những chuyến tuần tra như trên biển Baltic được xem là một phần trong chiến lược đó, nhằm duy trì năng lực răn đe và khẳng định sự hiện diện quân sự của Nga gần sườn phía đông NATO.